T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kasa soyguncusu tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de girdiği evin giysi dolabındaki kasadan 25 bin liralık ziynet eşyası ile para çaldığı belirlenen T

19 Aralık 2017 20:16

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de girdiği evin giysi dolabındaki kasadan 25 bin liralık ziynet eşyası ile para çaldığı belirlenen T.T., polis ekiplerince yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kocasinan Mahallesi\'nde oturan M.S.A., polisi arayarak, evinin yatak odasında bulunan kasadan 25 bin liralık ziynet eşyası ile parasının çalındığını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, plaka tanıma sistemi sayesinde şüpheli aracı Zübeyde Hanım Caddesi üzerine park halinde tespit etti. Bir süre sonra araca gelen T.T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada M.S.A.\'nın evinden çalındığı belirlenen ziynet eşyaları, döviz ve Türk parası bulundu. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'nde ifadesi alınan T.T., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELEDİRNE DHA EDİRNEKocasinan MahallesiZübeyde Hanım CaddesiBirAraçTürkEdirne Emniyet Müdürlüğü AsayişFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24