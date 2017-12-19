Kasa soyguncusu tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de girdiği evin giysi dolabındaki kasadan 25 bin liralık ziynet eşyası ile para çaldığı belirlenen T.T., polis ekiplerince yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocasinan Mahallesi\'nde oturan M.S.A., polisi arayarak, evinin yatak odasında bulunan kasadan 25 bin liralık ziynet eşyası ile parasının çalındığını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, plaka tanıma sistemi sayesinde şüpheli aracı Zübeyde Hanım Caddesi üzerine park halinde tespit etti. Bir süre sonra araca gelen T.T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada M.S.A.\'nın evinden çalındığı belirlenen ziynet eşyaları, döviz ve Türk parası bulundu. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'nde ifadesi alınan T.T., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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