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Kasa hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, gece girdikleri tahıl ürünleri satan iş yerinden çek, senet ve çok sayıda tapunun bulunduğu çelik kasayı çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

01 Haziran 2018 17:35

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, gece girdikleri tahıl ürünleri satan iş yerinden çek, senet ve çok sayıda tapunun bulunduğu çelik kasayı çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.
Geçen günlerde, Serdivan\'da tahıl ürünleri satan iş yerine gece giren hırsızlar, içerisinde çek, senet ve tapuların bulunduğu kasayı çaldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinde yaptıkları incelemenin ardından soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları incelenerek şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Arifiye ilçesinde düzenlenen operasyonla 2 kişi, Adapazarı\'nda ise 3 kişi yakalandı. Hırsızların çaldığı kasa, içindeki çek, senet ve tapularla bir arazide bulundu. Gözaltına alınan A.B., A.T., M.T., U.G. ve F.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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