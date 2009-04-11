Kasa 3. iddianamede iddiası

Ergenekon'da 3. iddianame yolda

Dündar'a suç duyurusu

Ergenekon Örgütü'nde soruşturması halen devam eden 44'ü tutuklu 77 şüpheli hakkındaki 3'ncü iddianamenin yazımına başlandığı öğrenildi. Sabah gazetesinin haberine göre, İddianamede örgütün kasası ve 2 numaralı yöneticisi de bulunuyor."Ergenekon Örgütü" soruşturması kapsamında ilk olarak 14 Temmuz 2008 tarihinde 46'sı tutuklu 86 şüpheli hakkında, 10 Mart 2009 tarihinde ise 19'u tutuklu 56 şüpheli hakkında da ikinci Ergenekon iddianamesi hazırlanmıştı.İbrahim Şahin'in de aralarında bulunduğu 7 Ocak 2009 tarihindeki 10'ncu ve 22 Ocak 2009 tarihinde gerçekleştirilen 11'nci dalga operasyonları kapsamındaki 44'ü tutuklu 77 şüpheli hakkındaki iddianamenin yazımına başlandığı öğrenildi. Halen yazımı süren iddianamede 10 ve 11'inci dalga operasyonu kapsamında tutuklunan muvazzaf albay Mustafa Koç, Cengiz Köylü, Bedrettin Dalan, Susurluk hükümlüsü eski Özel Harekât Dairesi Başkanı İbrahim Şahin, Mustafa Özbek, polis memurları yer alıyor.Üçüncü iddianamede, Ergenekon Örgütü'nün hücre yapılanmasının ağırlıklı olarak yer alacağı öğrenildi. 3. iddianamede, örgütün kasasının ve 2 numaralı yöneticisinin de bulunduğu ifade edildi. Örgüt içerisinde dönüşümlü yöneticilik yapıldığı için 1 numara değil, 1 ve 2 numaraların bulunduğu belirtiliyor. Hatta bugüne kadar operasyonlarda gözaltına alınan toplam 220 kişi arasında, örgütün 2 numaralı yöneticiliğini yapmış 5-6 kişinin bulunduğu da kaydediliyor. 3. İddianame ile 5'i askeri, 2'si sivil olmak üzere örgütün 7 gizli yapılanmasının yüzde 50'sinden fazlasının deşifre edildiği belirtildi.İkinci iddianamede bir mail adresinde ismi geçtiği için sert tepki gösteren gazeteci Uğur Dündar hakkında da hakaret suçundan suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Uğur Dündar, Ergenekon Soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcıları için "vasıfsız" ifadesini kullanmıştı.Ergenekon Örgütü davasında 36, ikinci iddianamede 19 ve yazımı devam eden 3. iddianamede 44 olmak üzere, toplam 99 şüpheli tutuklu bulunuyor. Öte yandan soruşturma kapsamındaki dalga operasyonunda gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra 11 Ocak'ta serbest bırakılan emekli tümgeneral Erdal Şenel ek ifade verdi. Erdal Şenel'in avukatıyla birlikte Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları'na kendi isteğiyle ek ifade verdiği öğrenildi.