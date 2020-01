Kas hastası Mehmet'in en büyük hayali Beşiktaş maçına gitmek

Manisa'da yaşayan ve kas erimesi nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı olan 17 yaşındaki Mehmet Kandemir, en büyük hayalinin Beşiktaşlı futbolcularla top koşturup, taraftarı olduğu takımın bir maçını statta izlemek olduğunu söyledi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı çok sevdiğini ve tanışmak istediğini belirten Mehmet, tedavisi için de yetkililerden destek istedi.

Manisalı 45 yaşındaki Hatice Kandemir ile aynı yaştaki Hüseyin Kandemir çiftinin iki çocuklarından küçüğü olan Mehmet Kandemir'e, doğuştan gelen bir hastalık olmasına rağmen 4 yaşındayken İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kas erimesi teşhisi konuldu.

Bir fırında çalışan baba Hüseyin Kandemir, tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşayan şu an 17 yaşındaki oğlunun, her geçen gün gözlerinin önünde eridiğini belirterek şunları söyledi:

"Her gece yattığımda oğlum için gözyaşı döküyorum. Oğlumun her gün 'Baba dışarı çık, tedavimi bul gel' demesi, yüreğimi dağlıyor. Çarşıya çıkıp, geziyorum ve eve geldiğimde ise oğluma yalan söylemek zorunda kalıp, 'Bir kaç yere uğradım. Tedavini bulacağız' diyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan oğlumun tedavisine yardımcı olunmasını istiyorum. Oğlumun eskisi gibi yürümesini, top oynamasını akranları gibi dışarıda gezebilmesini istiyorum. Tedavisi olmazsa hastalığı ilerleyecek. Kasları iyice eriyecek. Organları çalışmaz hale gelecek. Oğlumun bu eziyetinin bitmesini, gözümün önünde günden güne edrimesini istemiyorum."

Kök hücre nakli ile tedavi umudu

Kas erimesini tedavisinin kök hücre nakli ile mümkün olduğunu, bu konuda Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde 2015 yılında bir çalışma yapıldığını öğreniklerini belirten baba Kandemir şöyle dedi:

"Bu çalışmalar başarılı olmuş. Üniversitede, bu işin başında bulunan profesöre ulaştık. Kendisiyle konuştuk ve oğlumuz içinde bir randevu aldık. Ancak daha sonra bu profesörün başka özel bir hastaneye geçtiğini duyduk ve kendisine ulaşamadık. Ancak kök hücre nakli tedavisi bizim için bir umut oldu. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'ndan destek bekliyoruz."

"Her gün ağrısı oluyor"

Kas erimesi nedeniyle oğlunun sağlık sorunlarının her geçen gün arttığına dikkati çeken anne Hatice Kandemir de şöyle konuştu:

"Kalbinde sıkıntı başladı. Hergün de ağrısı oluyor. Ağrıdan duramadığı günler oluyor. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalığının ilermesinin yavaşlatılması için kortizon verilerek, tedavi yapılıyor. Ancak, bu yeterli olmuyor. Böyle giderse tüm organları çalışamaz duruma gelecek. Belki de 2- 3 sene içinde çocuğumuzun tedavisi için hiç umut kalmayacak."

"Arkadaşlarım gibi top oynamak istiyorum"

Şehzadeler Endüstri Meslek Lisesi Bilişim Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Kandemir ise, hergün evinin penceresinden dışarıda oynayan akranlarına baktığını ve çok üzüldüğünü söyledi. Arkadaşları gibi dışarıda gezmek istediğini belirten Kandemir şunları kaydetti:

"İstediğim hiçbir hareketi yapamıyorum. Arkadaşlarım dışarıda top oynarken, yüzmeye gjderken bunların hiçbirini ben yapamıyorum. Ben de onlar gibi top oynamak istiyorum. Bu hastalık sebebiyle çocukluğumu yaşayamadım. Hastalığım ilerledikçe organlara baskı yapacak. O zaman bana zararı daha çok olacak. Bu nedenle yetkili kişilerden tedavimin için bana destek olunmasını ve tedavimin yapılmasını istiyorum."

En büyük hayali Beşiktaş'ı canlı izlemek

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Mehmet Kandemir, en büyük hayalinin Beşiktaşlı futbolcularla biraya gelip birlikte futbol oynamak, takımının maçını stadta izleyebilmek olduğunu söyledi. Beşiktaş Kulübün Başkanı Fikret Orman'ı çok sevdiğini onunla tanışmak istediğini belirten Mehmet Kandemir, "En büyük arzularımdan biri de yeni stadımızı, kulübü ve tesisleri gezmek" dedi.