Kas hastası Elvin de gösteri de yer aldı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı. Kas hastası Elvin Ceylin Tunçer, öğretmenin yardımı ile halk oyunları ekibine katılarak oynadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Kent Meydanı\'nda Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törenin ardından Karabük Valisi Kemal Çeber, temsili olarak koltuğunu Beşbinevler Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu 3\'üncü öğrencisi Samet Alparslan\'a devretti. Samet Alparslan makam telefonundan arayıp tek tek bayramlarını kutladığı İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay\'a ,\'\'Okulların dış güvenliği sağlandı mı? Ek önlemler alındı mı? Asayiş berkemal mi?\', Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş\'a da, \'\'Bu sene kaç ağaç diktiniz? Her okula bir ağaç kampanyası başlattınız mı? diye sordu. Bu sırada makama gelen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse\'ye de \'\'Peki siz Karabük için ne yaptınız?\'\' diye sordu. Samet Alparslan, \'\'Karabük ülkemizde çok üstün bir yerde, düşük nüfusa rağmen eğitimi güzel, çevresi ve turizmi güzel. Türkiye için çok faydalı bir yer. Her okula bir Fen laboratuvarı, her öğrencinin önüne bir bilgisayar\'\' dedi. Daha sonra \'Milli Egemenlik\' yürüyüşü\' yapıldı. Karabük Valisi Kemal Çeber, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler bando eşliğinde Beşbinevler Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu\'na yürüdü.

KAS HASTASI ELVİN ÖĞRETMENİNİN DESTEĞİYLE OYUN OYNADI

Okulun bahçesinde devam eden kutlamalarda protokol üyeleri çadırın altında kendileri için konulan sandalyelere oturdu. Veliler ise sıralarda oturdu. Güneşten korunmak isteyen bir veli başına koyduğu pembe örtü ile korunmaya çalışırken, ayakta bekleyen öğrencilerden bazıları da yere oturup bekledi. Fenalaşan bir öğrenci ise olay yerinde hazır bekletilen ambulansa götürüldü. Vali Kemal Çeber, öğrencileri selamlayarak bayramlarını kutladı. 3\'üncü sınıf öğrencileri farkındalık oluşturmak için İstiklal Marşı\'nı işaret dili ile okudu. Öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Folklor gösterileri beğeni ile izlendi. Doğuştan kas hastası 2\'nci sınıf öğrencisi Elvin Ceylin Tunçer\'in halkoyunları gösterisinde öğretmeni Utku Yılmaz\'ın yardımıyla \'Erik Dalı\' oynaması büyük alkış aldı. Vali Kemal Çeber, Elvin Ceylin Tunçer\'i yanındaki sandalyeye oturtup sohbet edip, programı birlikte izledi.



