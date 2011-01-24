-KAS GÜCÜYLE DÜNYAYI DOLAŞIYOR İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - Yalnızca kas gücünü kullanarak çıktığı devrialem yolculuğunu yarılayan Erden Eruç, bugüne kadar, destek verdiği kuruluşlar için 70 bin dolarlık yardıma aracı olabildiğini belirterek, ''Kas gücüyle 39 bin kilometre gittim ama topladığım bağışa baktığımda kendimi çok güçlü hissetmiyorum'' dedi. Erden Eruç, yaptığı açıklamada, Madagaskar'daki fırtına mevsimi nedeniyle, 2007 yılında başladığı devrialem yolculuğuna Mart ayına kadar ara verdiğini belirtti. Eruç, dünyayı dolaşırken, kendisini takip edenlerden, kurucusu olduğu Around-n-Over Vakfı aracılığıyla, Türkiye'deki İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı'na (İLKYAR) destek olduğunu ayrıca Tanzanya'daki Mateves Ortaokulu için de yardım kampanyası düzenlediğini kaydetti. Atlantik'te ''kürekle okyanus geçen ilk Türk'' unvanını kazandığını, Pasifik'te geçirdiği 312 gün ile de denizde kaybolan İngiliz okyanus kürekçisi Peter Bird'e ait olan denizde en uzun süre kalan kürekçi rekorunu kırarak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini kaydeden Eruç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yıllar önce dünyayı dolaşma hayali, bir dünya haritasına çevirirken aklıma gelmişti. Bir bilişim firmasında çalışırken, 11 Eylül 2001 saldırısının ardından piyasalardaki durgunluk nedeniyle işimden çıkarıldım ve 2002 yılının Eylül ayında, beraber kaya tırmanırken bir arkadaşım düşüp hayatını kaybedince hayatin kısa olduğunu anlayıp hayalimi gerçekleştirmeye karar verdim. Hayalimi yaşarken bir yandan da ilköğretim çağındaki yoksul ailelerin çocukları yararına yapılan kampanyalara öncülük ediyorum. Yatılı İlkogretim Bölge Okullarımızda okuyan öğrencilerimize telekonferanslarla ulaşıyorum. Onlara hayallerin önemli olduğunu, hedefleri olması gerektiğini, hayallerini gerçekleştirmeleri için harekete geçmeleri gerektiğini söylüyorum. Pasifik'te geçen 312 gün ile en uzun sure denizde kalan yalnız kürekçiye dair Guinness Dünya Rekoru'nu devraldım. En son Hint Okyanusu geçişimle Londra merkezli Okyanus Kürekçileri Derneği tarafından, üç okyanusu küreklemiş ilk kişi ilan edildim. Hayatta olan dünyadaki en tecrübeli okyanus kürekçisiyim. Projem sırasında Kuzey Amerika'nın en yüksek noktası olan McKinley'e, Avustralya'da Kosciuszko zirvesine çıktım. Kas gücüyle 39 bin kilometre gittim. Ancak topladığım bağışa baktığımda kendimi çok güçlü hissetmiyorum. İLKYAR’a ancak 70 bin dolar para aktarabildim. Bunun çok daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum.'' -MADAGASKAR'DAKİ BULUŞMA- Erden Eruç, 7 metrelik kayığıyla yolculuğu sırasında, unutamadığı anlardan birinin, Hint Okyanusu geçişi sonunda Afrika kıyılarına yaklaşırken, uluslararası görev için bölgede bulunan Türk fırkateyni TCG GAZİANTEP ile karşılaşma anı olduğunu söyledi. Eruç, bu anı şöyle anlattı: ''Kenya sahillerine yaklaşırken olası bir korsan tehlikesi nedeniyle kaygılıydım ve bu konuda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan talimat istemiştim. Ağustos sonundan itibaren Somali, Seyşeller ve Tanzanya üçgeni içindeki alanda ticari gemilerin emniyetini sağlamak üzere kurulan Birleşik Deniz Görev Kuvveti adlı uluslararası deniz gücünün komutasını devralan Türk Deniz Kuvvetleri ile düzenli olarak haberleşiyordum. Beni daha az riskli sulara yönlendirdiler. Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı'ndan 1 gün sonra, Madagaskar açıklarında TCG GAZİANTEP fırkateyniyle buluştuk. Güler yüzlü Mehmetçikle karşılaşmam gerçekten yaşadığım en güzel anlardan biriydi.'' Erden Eruç, Madagaskar'ın Mahajanga liman kentinde karaya çıkardığı kayığıyla, başlangıç noktası San Francisco yakınlarındaki Bodega Bay Limanı'na doğru yolculuğuna Mart ayında kaldığı yerden devam edeceğini, sosyal kampanyalara da destek olmayı sürdüreceğini belirtti. Emeklilik fonlarını bozdurarak başladığı yolculuğunun ana sponsoru Aktaş Group'un desteğinin sürdüğünü kaydeden Eruç, ''Sponsorumuzun desteğiyle bu yolculuğu tamamlayacağız ancak bu yolculuğun kalitesinin artması ve daha çok çocukla hayallerimizi paylaşabilmek için yeni sponsorların desteğine ihtiyacımız var. Örneğin çocuklarla telekonferansla ulaşabiliyoruz. Yeni sponsorumuzun desteğiyle bunu videokonferansa dönüştürebiliriz. Bizimle bu heyecanı paylaşacak gönüllü kuruluşlara ihtiyacımız var'' şeklinde konuştu.