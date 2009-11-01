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Dünya

Karzai'nin rakibi seçime katılmayacak

01 Kasım 2009 13:25

Afganistan'da devlet başkanı seçiminde Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin rakibi Abdullah Abdullah, 7 Kasımda yapılacak ikinci tura katılmayacağını açıkladı.

Eski Dışişleri Bakanı Abdullah, Kabil'de destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, taleplerinin reddedildiğini, bu koşullarda şeffaf seçim yapmanın mümkün olmadığını belirtti.

Abdullah, halkın da mevcut seçim komisyonu üyeleriyle seçimi kabul etmemesi gerektiğini söyledi, ancak yandaşlarından seçimin ikinci turunu boykot etmelerini istemediğini kaydetti.

Abdullah, ikinci turdan önce seçim komisyonu başkanının görevden alınmasını istemişti. Abdullah Abdullah, komisyon başkanı Azizullah Lodin'in "güvenilirliği"nin olmadığını ve derhal yerine başka birinin getirilmesi gerektiğini belirtmiş, koşullarının yerine getirilmesi için düne kadar süre tanımıştı.

Afganistan'da 20 ağustosta yapılan devlet başkanı seçiminden sonra yapılan açıklamada, Karzai'nin yüzde 50'den fazla oy alarak ilk turda seçimi kazandığı bildirilmiş, rakiplerin itirazı üzerine yapılan soruşturmalarda seçimin sonuçlarını etkileyecek hilelerin yapıldığı belirlenmiş ve ikinci turun yapılması kararlaştırılmıştı.

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