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Dünya

Karzai'nin rakibi 2. tura katılmıyor

Afganistan'da devlet başkanı seçiminde Devlet Başkanı Karzai'nin rakibinin, 7 Kasımda yapılacak ikinci tura katılmayacağını açıkladı.

01 Kasım 2009 02:00

Afganistan'da devlet başkanı seçiminde Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin rakibi Abdullah Abdullah, 7 Kasımda yapılacak ikinci tura katılmayacağını açıkladı.

Eski Dışişleri Bakanı Abdullah, Kabil'de destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, taleplerinin reddedildiğini, bu koşullarda şeffaf seçim yapmanın mümkün olmadığını belirtti.

Abdullah, halkın da mevcut seçim komisyonu üyeleriyle seçimi kabul etmemesi gerektiğini söyledi, ancak yandaşlarından seçimin ikinci turunu boykot etmelerini istemediğini kaydetti.

İkinci turdan önce seçim komisyonu başkanının görevden alınmasını isteyen Abdullah, koşullarının yerine getirilmesi için düne kadar süre tanımıştı.

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