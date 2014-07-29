Karzai'nin kuzenine intihar saldırısı



Haşmet Karzai'nin Afganistan'ın güneydeki Kandahar'da bulunan evine bayram kutlamasına gelen saldırganın patlayıcıyı türbanına sakladığı belirtildi. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Gözlemcilerin "etkili bir yerel siyasetçi" olarak nitelediği Haşmet Karzai, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Eşref Gani'ye destek vermişti.

Hamid Karzai'nin kendisi de 2002 yılında, memleketi Kandahar'da bir saldırının hedefi olmuş, Hamid Karzai suikasttan sağ kurtulurken koruması ölmüştü.

Karzai'nin kardeşi Ahmet Veli Karzai ise 2011 yılında kendi koruması tarafından öldürülmüştü. Ahmed Veli Karzai, Kandahar Yönetim Konseyi’nin başı ve ülkenin en güçlü isimlerinden biriydi.