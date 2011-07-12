-KARZAİ'NİN KARDEŞİNİ TALİBAN ÖLDÜRTMÜŞ KABİL (A.A) - 12.07.2011 - Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin üvey kardeşi Ahmed Veli Karzai'nin öldüğü saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban sözcüsü Yusuf Ahmedi telefonla yaptığı açıklamada, bu saldırının, ilkbaharda saldırıların yeniden başladığı yönündeki açıklamadan bu yana "en büyük başarıları" olduğunu belirtti. Yusuf Ahmedi, Taliban'ın, Ahmed Veli Karzai'yi öldürmesi için Sardar Ahmed adlı bir suikastçıyı görevlendirdiğini söyledi. Bir görgü tanığı, Veli Karzai'yi özel güvenlik ekibinden bir kişinin vurduğunu belirtti. Ülkenin güneyindeki en güçlü kişilerden biri olan, Kandahar İl Meclisi Başkanı Ahmed Veli Karzai evinde öldürülmüştü.