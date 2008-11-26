Karzai: Taliban'ı nasıl yenemedik!

Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, ABD ve NATO'yu ülkenin kırsal bölgelerinde "paralel hükümetler" oluşturmakla suçladı ve Taliban'ın hala güçlü olabilmesi konusunda bazı eleştirilerde bulundu.



Karzai, dün ülkesini ziyaret eden BM heyetine ülkenin sorunlarını anlattı.



Uluslararası toplumdan, Afganistan'daki savaşı sona erdirmek için bir takvim belirlemesini isteyen Karzai, bu mücadeleye katılan ülkelerin sayısına ve harcanan paranın miktarına bakıldığında Taliban'ın nasıl hala güçlü kalabildiğini sordu.



"Bu savaş 7 yıldır sürüyor. Taliban kadar küçük bir gücün varlığını nasıl sürdürebildiğini, saldırılarını nasıl yapabildiğini artık anlayamıyoruz" diye konuşan Karzai, "Afganistan'da tam bir NATO gücüyle ve arkasında uluslararası toplumla Taliban'ı hala yenebilmiş değiliz" dedi.



Bir takvim olmadığı takdirde barış ve güvenlik için başka çözüm yolları aramanın hakları olduğunu, bu çözümün de müzakereler olacağını BM heyetine ifade eden Karzai, sorunun, uluslararası toplumun varlığının kırsal bölgelerdeki Afgan yönetimine paralel hükümet yaratması olduğunu belirtti.



Afgan lider, uluslararası güçlerin, askeri ve sivil ekiplerden kırsal bölgelerde oluşturduğu bölgesel yeniden yapılandırma gruplarının yerel yönetimleri zayıflattığını ve paralel yapılar halini aldığını söyledi.



"Teröristlerin olmadığı köylerde mücadele veriyoruz"



Terörizme ve sığınaklara karşı mücadele etmekten ziyade, teröristlerin olmadığı köylerde mücadele verdiklerini kaydeden Karzai, birçok sivil kayba neden olan operasyonlara atfen, köylerdeki bombardımanların ve operasyonların durması gerektiğini bildirdi.



Taliban'ın Afganistan'da 2001'de devrilmesinden bu yana yapılan milyarlarca dolar yardıma ve yeniden yapılanma çalışmalarının tamamlanmasına rağmen Afgan halkının hala "güvenliği göremediğini" ifade eden Karzai, Afgan ordusunun ve polisinin geliştirilmesi için daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

