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Dünya

KARZAİ: OPERASYONLARIN YOĞUNLUĞUNU AZALTMALI WASHINGTON (A.A)

14 Kasım 2010 10:27

-KARZAİ: OPERASYONLARIN YOĞUNLUĞUNU AZALTMALI WASHINGTON (A.A) - 14.11.2010 - Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, ABD'nin Afganistan'da operasyonlarının yoğunluğunu azaltması gerektiğini söyledi. Karzai, Washington Post'a verdiği demeçte, ABD'nin Özel Operasyonlar güçlerinin Afgan halkını öfkelendiren ve Taliban direnişini güçlendirebilecek gece baskınlarına son vermesi gerektiğini belirtti. Amerikan birliklerinin kenara çekilmesini ve Afgan evlerinin dışına çıkmasını istediğini ifade eden Karzai, o kadar çok yabancı askerin uzun süreli varlığının savaşı sadece kötüleştireceğini kaydetti. Karzai, askeri operasyonların ve askerlerin ülkedeki günlük yaşama müdahalesini azaltılmasının zamanının geldiğini söyledi.

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