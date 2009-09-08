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Dünya

Karzai ilk turda seçiliyor

Afganistan'da geçen ay yapılan devlet başkanı seçimlerinin tartışmalı sonuçlarına göre Hamid Karzai, ilk turda seçilebiliyor.

08 Eylül 2009 03:00

Afganistan'da geçen ay yapılan devlet başkanı seçimlerinin tartışmalı sonuçlarına göre Hamid Karzai, ilk turda seçilebiliyor.

Bağımsız Seçim Komisyonu, Afganistan'da geçen ay yapılan devlet başkanığı seçimlerinde kullanılan oyların yüzde 91,6'sının sayıldığını açıkladı. Komisyon, kısmi sonuçlara göre Karzai'nin oyların yüzde 54,1'ini, rakibi Abdullah Abdullah'ın ise yüzde 28,3'ünü aldığını duyurdu.

Afganistan'da 20 Ağustosta yapılan devlet başkanı seçimlerinde hiçbir adayın ilk turda yüzde 50'yi geçememesi halinde ikinci tura gidilmesi gerekiyordu.

Öte yandan Komisyon, usulsüzlükten şüphelenilen 600 oy merkezinin sonuçlarının dışarda bırakıldığını da bildirdi.

Şikayet Komisyonu, BSK'den oyların yüzde 95'inden fazlasının tek bir adaya gittiği ya da tek bir oy merkezinde en fazla 600 oy kullanılabileceği için 600 oyu geçen oy merkezlerinde yeniden sayım yapılmasını istemişti.

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