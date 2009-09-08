Karzai ilk turda seçiliyor

Afganistan'da geçen ay yapılan devlet başkanı seçimlerinin tartışmalı sonuçlarına göre Hamid Karzai, ilk turda seçilebiliyor.
Bağımsız Seçim Komisyonu, Afganistan'da geçen
ay yapılan devlet başkanığı seçimlerinde kullanılan oyların yüzde
91,6'sının sayıldığını açıkladı. Komisyon, kısmi sonuçlara göre
Karzai'nin oyların yüzde 54,1'ini, rakibi Abdullah Abdullah'ın ise
yüzde 28,3'ünü aldığını duyurdu.
Afganistan'da
20 Ağustosta yapılan devlet başkanı seçimlerinde hiçbir adayın ilk
turda yüzde 50'yi geçememesi halinde ikinci tura gidilmesi gerekiyordu.
Öte yandan Komisyon, usulsüzlükten şüphelenilen 600 oy merkezinin sonuçlarının dışarda bırakıldığını da bildirdi.
Şikayet Komisyonu, BSK'den oyların yüzde 95'inden fazlasının tek bir
adaya gittiği ya da tek bir oy merkezinde en fazla 600 oy
kullanılabileceği için 600 oyu geçen oy merkezlerinde yeniden sayım
yapılmasını istemişti.