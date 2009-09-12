Karzai ilk turda kazanmayı garantiledi

Bağımsız Seçim Komisyonu, (BSK), bugün yaptığı açıklamada oyların yüzde
92,8'ine göre Karzai'nin yüzde 54,1 oranında, rakibi Abdullah Abdullah'ın yüzde
28,1 oranında oy aldığını bildirdi.
Komisyon, usulsüzlük şüpheleri nedeniyle yüzde 2,15'lik oyu daha hesaba
katmadığını belirtti.
Afganistan'da 20 Ağustosta yapılan devlet başkanı seçimlerinde hiçbir adayın
ilk turda yüzde 50'yi geçememesi halinde ikinci tura gidilmesi gerekiyor.
Seçimlerin ardından usulsüzlük ve hile iddiaları ciddi tartışma
yaratmıştı.