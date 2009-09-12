Karzai ilk turda kazanmayı garantiledi

Afganistan'da devlet başkanı seçiminin yeni kısmi sonuçlarına göre, yeniden bu göreve aday olan Devlet Başkanı Hamid Karzai, ilk turda seçilme olasılığını koruyor.



Bağımsız Seçim Komisyonu, (BSK), bugün yaptığı açıklamada oyların yüzde 92,8'ine göre Karzai'nin yüzde 54,1 oranında, rakibi Abdullah Abdullah'ın yüzde 28,1 oranında oy aldığını bildirdi. Komisyon, usulsüzlük şüpheleri nedeniyle yüzde 2,15'lik oyu daha hesaba katmadığını belirtti. Afganistan'da 20 Ağustosta yapılan devlet başkanı seçimlerinde hiçbir adayın ilk turda yüzde 50'yi geçememesi halinde ikinci tura gidilmesi gerekiyor. Seçimlerin ardından usulsüzlük ve hile iddiaları ciddi tartışma yaratmıştı.

