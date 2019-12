-Karzai: ''Gül'ün rolü önemli bir adım'' İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - Afganistan Cumhurbaşkanı Hamit Karzai, ''Ne yazık ki Sayın Rabbani'ye yapılan suikast, bütün bu müzakere sürecini çok ciddi bir zorluğa sokmuştur. Bu durumda Türkiye'nin attığı adım ve Sayın Gül'ün burada kolaylaştırıcı rolü üstlenmesi çok önemli bir adımdır'' dedi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen ''Türkiye Afganistan Pakistan 6. Üçlü Zirvesi'' kapsamında üç ülkenin cumhurbaşkanları arasında yapılan kısıtlı katılımlı oturumun ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Karzai, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Gül ve her iki ülkenin üst düzey görevlilerinin birlikte son derece önemli toplantılar yaptıklarını vurgulayarak, bu toplantılar sayesinde Pakistan ile daha fazla işbirliği yapma olasılıklarını konuştuklarını bildirdi. Toplantılarda özellikle Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Burhaneddin Rabbani'nin uğradığı suikastın araştırılması ve soruşturulması için işbirliği seçeneklerini konuştuklarını söyleyen Karzai, ''Biz Pakistanlı kardeşlerimizle işbirliğini artırmayı amaçlıyoruz. Sayın Gül'ün de ifade ettiği gibi yeni bir mekanizma ortaya çıkıyor ve bunun sonuç vermesini umut ediyoruz. Şu anda her iki ülke de terörizmden son derece talihsiz bir şekilde etkilenmektedir. Terörizmin ülkelerin üzerinde son derece olumsuz bir etkisi olmaktadır. Yani terör, sadece ülkelerimizin büyüme oranlarını değil, aynı zamanda gençlerin enerjisinin daha parlak bir geleceğe adanmasını da olumsuz yönde etkiliyor'' diye konuştu. Karzai, Pakistan, Afganistan ve kardeş ülke olan Türkiye'nin terörizm alanında işbirliği yapmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, ortak ve samimi bir işbirliği ve birlikte çalışma prensibi ışığında terörizmle mücadele etmeyi amaçladıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yarın Afganistan ile ilgili bölgesel kalkınma ve işbirliği konularında bir toplantı düzenleyeceğini dile getiren Karzai, Türkiye'nin bu konuda Afganistan'a çok fazla zaman ve kaynak ayırdığını kaydetti. Karzai, Türkiye'nin Afganistan bölgesindeki çabalarının her zaman başarılı olduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Gül'e, dünkü ve bugünkü toplantılardan çıkan sonuçlardan dolayı Afgan halkı adına teşekkür ettiğini, Türkiye gibi bir dostun yanlarında olmasından dolayı çok büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. -Sorular- Bir gazetecinin, ''Türkiye Afganistan Pakistan Üçlü Zirvesi'' sürecinde kurulmuş Ortak Barış Komisyonu faaliyetlerini sürdürecek mi? sorusu üzerine Karzai, 6 yıldır görüşmelerini sürdürdüklerini hatırlatarak, şunları kaydetti: ''6 yıldır Türkiye'deki kardeşlerimiz bu üçlü görüşmelerin başkanlığını sürdürüyor. Bu durum da bölgedeki güçlüğü ortaya koyuyor. Terörizmin sonuçları hem Afganistan'ın hem de Pakistan'ın güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Ne yazık ki hem Afganistan hem de Pakistan bu işten çok büyük oranda muzdarip olmuştur. Özellikle de gençlerimiz çok muzdarip olmuştur. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalinin sonucunda Pakistan ve Pakistan halkı Afgan halkına evlerini açmıştır. Geçtiğimiz 10 yılda bölgedeki gelişmelere baktığımızda, terörle mücadeleye baktığımızda, bölgedeki terörün çok büyük bir engel olduğunu görmekteyiz. Yani toplumlar olarak biz daha iyi bir geleceği ve yaşam standartlarını istiyoruz, fakat terör 10 yıldır bunun önünde bir engel olarak durmaktadır. Afganistan şu ana kadar çok aktif davrandı. Hiç Pakistan'daki kardeşlerimizle bu kadar yakın ilişkiler kurulmamıştı. Bunun sonucunda da Türkiye çok büyük bir çaba göstererek çaba ve inisiyatif başlatmıştır. Bu inisiyatif sayesinde başarılı bir şekilde birtakım tehditleri ve terörün ortaya çıkardığı sonuçları ortadan kaldırabiliyoruz. Böylelikle istikrara ve barışa daha fazla yaklaşıyoruz. Afganistan ve Pakistan arasında ikili alanda da çok ciddi temaslar olmuştur. Mesela Sayın Rabbani'nin başkanlığında oluşturulan Barış Konseyi, bunun örneklerinden bir tanesidir. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı Zerdari'nin önderliğinde kurulan demokratik hükümet de ilişkilerimizde çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Ne yazık ki Sayın Rabbani'ye yapılan suikast bütün bu müzakere sürecini çok ciddi bir zorluğa sokmuştur. Bu durumda Türkiye'nin attığı adım ve Sayın Gül'ün burada kolaylaştırıcı rolü üstlenmesi çok önemli bir adımdır. Hem ben, hem Sayın Gül, hem de Zerdari hep aynı amaca ve umuda sahibiz.'' Karzai, Taliban'la ikili görüşmelerin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soru üzerine de Rabbani suikastına kadar Afganistan'ın Taliban liderleriyle konuşma çabasına giriştiğini anımsatarak, aynı zamanda paralel ve etkin bir ilişkiyi de Pakistan'daki kardeşleriyle devam ettirdiklerini kaydetti.