Karzai BM'yi Afgan seçimlerinde hile ile suçladı

T24 - Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, geçen yıl yapılan ve tartışmalara neden olan seçimlerde hilenin yabancı gözlemciler tarafından yapıldığını söyledi.



Seçimlere hile karıştığını kabul eden Karzai, seçim yolsuzluğunun odağında Birleşmiş Milletler olduğunu da belirtti.



Karzai, "Cumhurbaşkanlığı ve vilayet seçimlerinde yaygın bir şekilde hile yapıldığına şüphe yok. Fakat, bu Afganların değil, yabancıların yolsuzluğuydu, Galbraith'in (Afganistan'daki BM misyonunun eski başkan yardımcısı), Morillon'ın (AB gözlemcilerinin başındaki Philippe Morillon) yolsuzluğuydu." dedi.



"Cumhurbaşkanlığı ve vilayet seçimlerinde yaygın bir şekilde hile yapıldığına şüphe yok. Fakat, bu Afganların değil, yabancıların yolsuzluğuydu, Galbraith'in (Afganistan'daki BM misyonunun eski başkan yardımcısı), Morillon'ın (AB gözlemcilerinin başındaki Philippe Morillon) yolsuzluğuydu."





Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai



Karzai ayrıca, Afgan halkının oylarının bir büyükelçiliğinin kontrolünde olduğunu da iddia etti.



Karzai, BBC'ye yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından çalınan oyların, seçimleri tartışmalı hale getirerek gölge düşürdüğünü de belirtti.



Eski bir Amerikalı diplomat olan Peter Galbraith, geçen yıl, Birleşmiş Milletler'in seçimlerde hile yapılmasını engellemek için yeterince çaba göstermediğini iddia ettikten sonra görevinden alınmıştı.



Karzai, seçimlerdeki hilenin organizatörü olarak Galbraith'i işaret ediyor.



Galbraith ise BBC'ye yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti.



Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai, seçimlerin açık galibi olamamış, ancak, rakibinin aylar süren tartışmanın ardından geri çekilmesi sayesinde tekra cumhurbaşkanlığı görevine seçilmişti.





