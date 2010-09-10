Karzai barış çağrısı yaptı

T24- Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Taliban'a çatışmalara son vererek barış sürecine katılması çağrısında bulundu.



Ramazan bayramı dolayısıyla bir konuşma yapan Karzai, Taliban'ın lideri Molla Ömer'e doğrudan çağrı yaparak Afgan çocuk, kadın ve erkeklerin ölümüne yol açmaya son vermesini istedi.

BBC Kabil muhabiri Ian Pannell'ın aktardığına göre Karzai, Taliban liderinin barış görüşmelerine katılmasını umuyor.

Karzai ilk kez böyle bir çağrıda bulunmuyor ancak hem NATO önderliğindeki uluslararası barış gücü ISAF'ın, direnişi zayıflatmakta yetersiz kalması hem de yabancı birliklerin gelecek yıl başında çekilme planları karşısında, hükümetin savunmasız kalacağı yolundaki kaygılar da artıyor.

Cumhurbaşkanı geçen hafta isyancı örgütlerle doğrudan görüşmelerde bulunacak yeni bir barış konseyinin kurulacağını ilan etti.

Geçmişte bu tür girişimler sonuç vermemiş ve Taliban, kamuoyu önünde de olsa yabancı güçler Afganistan'ı terketmedikçe her tür öneriyi reddedeceğini söylemişti.

Molla Ömer de bayram nedeniyle yayımladığı mesajda Taliban'ın zafer kazanmakta olduğunu ve Amerikan askerlerinin yakında ülkeden ayrılacağını dile getirdi.