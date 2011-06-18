Karzai: ABD, Taliban'la görüşüyor

T24 - ABD'nin Taliban'la barış görüşmeleri yaptığına ilişkin ilk üst-düzey doğrulama Afganistan liderinden geldi. Karzai, ABD'nin Taliban'la görüşmelerde bulunduğunu söyledi.





Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, 'yabancı ülkelerin askeri yetkilileri ve özellikle de ABD'nin' Taliban ile barış görüşmeleri yaptığını kaydetti.

Bu ay başlarında ABD Savunma Bakanı Robert Gates bu yıl sonuna dek Taliban'la siyasi içerikli görüşmeler yapılacağını söylemişti.

ABD Afganistan'daki 97 bin askerini önümüzdeki Temmuz ayında çekmeye başlayacak. Güvenlik alanında tüm sorumluluğunun 2014 yılına kadar Afgan güçlerine devredilmesi planlanıyor.

ABD önderlipinde uluslararsı güç 2001 yılında Afganistan'ı işgal edip, Taliban yönetimini devirmişti.

Afganistan'da çatışan taraflar arasında aylardır ön görüşmelerin yapıldığı diplomatlar tarafından daha önce de ifade edilmişti. Ancak görüşmelere ABD'nin dahil olduğuna ilişkin bugün yapılan açıklama, bu görüşmelerin ilk kez resmi olarak doğrulanması olarak değerlendiriliyor.

Karzai, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, ABD ile diğer yabancı güçlerin, Afganistan'da yaklaşık 10 yıldır süren savaşa çözüm bulunması amacıyla Taliban'la ön görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Taliban ile barış görüşmeleri yapılmasının güçlü bir savunucusu olarak bilinen Karzai de Afganlıların militan gruplarla görüşmelerde bulunduğuna yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Diğer taraftan Afganistan'ın Gazne kentinde yol kenarına yerleştirilen bombayla düzenlenen 2 saldırıda 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Gazne polis şefi Muhammed Hüseyin, bugün sabah erken saatlerde iki saat arayla düzenlenen saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin, özel güvenlik şirketlerinde çalışan Afganlılar olduğunu söyledi. Hüseyin, saldırıların, özel güvenlik görevlilerinin, bir NATO üssüne gıda götüren araç konvoylarına eşlik ettikleri sırada düzenlendiğini belirtti.

Gazne'de, Polonya ordusunca kullanılan bir NATO üssü bulunuyor.