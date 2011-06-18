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Dünya

KARZAİ: ''ABD TALİBAN İLE GÖRÜŞÜYOR'' KABİL (A.A)

18 Haziran 2011 13:53

-KARZAİ: ''ABD TALİBAN İLE GÖRÜŞÜYOR'' KABİL (A.A) - 18.06.2011 - Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, ABD'nin Taliban örgütüyle görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Karzai, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, ABD ile diğer yabancı güçlerin, Afganistan'da neredeyse 10 yıldır süren savaşa çözüm bulunması amacıyla Taliban örgütüyle ön görüşmelerde bulunduğunu belirtti. Karzai, ''Taliban ile barış görüşmeleri sürüyor. Yabancı ülkelerin orduları ve özellikle de ABD bu görüşmelere devam ediyor'' dedi. Afganistan'da çatışan taraflar arasında aylardır ön görüşmelerin yapıldığı diplomatlar tarafından daha önce de ifade edilmişti. Taliban ile barış görüşmeleri yapılmasının güçlü bir savunucusu olarak bilinen Karzai de Afganlıların militan gruplarla görüşmelerde bulunduğuna yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Ancak görüşmelere ABD'nin dahil olduğuna ilişkin bugün yapılan açıklama, bu görüşmelerin ilk kez resmi olarak doğrulanması olarak değerlendiriliyor.

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