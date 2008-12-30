Kartzedenin gözü bu tasarıda

Kredi borcunu ödeyeni kara
listeden çıkarmayı amaçlayan tasarıyı Bakanlar Kurulu kabul ederek
Meclis’e gönderdi. Borcunu kapatmak isteyenlere altı ay süre verilecek.
Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren sicil affına ilişkin düzenleme, Bakanlar Kurulu’nda kabul edilerek Meclis’e gönderildi.
Düzenlemeyle temerrüde düşen, ancak daha sonra borcunu ödeyen sanayici,
tüccar, esnaf-sanatkâr ve vatandaşların Merkez Bankası kayıtlarından
silinmesi öngörülüyor. Sicil affından yararlanabilmek için borcunu
kapatmak isteyenlere 6 ay süre verilmesi planlanıyor. Başbakan
Yardımcısı Cemil Çiçek, Meclis’e gönderilen sicil affı ile ilgili
tasarının en kısa sürede yasalaştırılması için ellerinden geleni
yapacaklarını belirtti.
2003’te çıkarılan “Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve
Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınması
Hakkındaki Kanun” ile düzenlenen, ancak pek çok bankanın borcunu ödeyen
şirketleri kara listeden çıkarmaması nedeniyle başarılı olmayan sicil
affı yeniden gündeme geldi. Sanayi Bakanlığı, borçlarını ödemesine
karşın halen banka kara listelerinde tutulan ve bu nedenle yeni kredi
alamayan şirket ve vatandaşlar için yeni bir düzenleme hazırladı.
Düzenleme tek maddeden oluşuyor
Tek maddelik düzenleme kapsamında herhangi bir sebeple çek veya
senedini ödeyemeyen, bankaya kredi kartı dahil her türlü nakdi ve gayri
nakdi kredi borcunu ödeyemeyen, ancak daha sonra borcunu tamamen ödeyen
sanayici, tüccar, esnaf-sanatkâr ve vatandaşların Merkez Bankası
nezdinde tutulan kayıtlarının silinmesi, bankalar ve özel finans
kurumlarınca yapılacak kredilendirmelerde, çek karnesi verilmesi ve
diğer bankacılık işlemlerinde silinmiş kayıtların dikkate alınmaması
öngörülüyor.
2003’te yapılan sicil affında, kredi borcu ödemelerini aksatanlara
borçlarını kapatmaları için 3 ay süre verilmişti. Yeni düzenlemede bu
süre 6 aya çıkarıldı.
Borcunu ödeyen kara listeden 3 yılda çıkıyor
Protestolu senetlerle bireysel kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle
kara listeye girenler borçlarını ödedikten 3 yıl sonra kara listeden
çıkabiliyor.
Kredi başvurularında şahısların karşısına bankalarca çıkartılan kayıtlar ise doğrudan Merkez Bankası kayıtları değil.
Merkez Bankası’na başvurarak kara listeden çıkmak mümkün değil.
Herhangi bir hata sonucu bildirilen kayıtların silinmesi işlemi sadece
bu kaydı, Merkez’e gönderen bankanın genel müdürlüğünün Merkez
Bankası’na başvurusuyla yapılıyor.
Merkez Bankası kişilerin kendilerine ait bilgi taleplerini yazılı bir
dilekçeyle elden veya posta yoluyla başvurmaları halinde halinde
karşılıyor. Elektronik posta veya faksla yapılan başvurulara yanıt
verilmiyor.
‘Kâğıt üzerinde kalmasın’
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, söz konusu düzenlemenin etkili
olabilmesi için, bankalara yönelik bir müeyyide içermesi gerektiğini,
aksi halde bu düzenlemenin 2003’te yapılan sicil affından hiçbir farkı
olmayacağını söyledi.
Palandöken, “Esnafın buna çok ihtiyacı var. Ama bankaların düzenlemeyi
uygulama konusunda kesin olarak talimatlandırılması gerek. Aksi halde,
af kâğıt üzerinde kalır” diye konuştu.