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Ekonomi

Kartzedenin gözü bu tasarıda

Kredi borcunu ödeyeni kara listeden çıkarmayı amaçlayan tasarıyı Bakanlar Kurulu kabul ederek Meclis’e gönderdi.

30 Aralık 2008 02:00

Kredi borcunu ödeyeni kara listeden çıkarmayı amaçlayan tasarıyı Bakanlar Kurulu kabul ederek Meclis’e gönderdi. Borcunu kapatmak isteyenlere altı ay süre verilecek.

Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren sicil affına ilişkin düzenleme, Bakanlar Kurulu’nda kabul edilerek Meclis’e gönderildi.
Düzenlemeyle temerrüde düşen, ancak daha sonra borcunu ödeyen sanayici, tüccar, esnaf-sanatkâr ve vatandaşların Merkez Bankası kayıtlarından silinmesi öngörülüyor. Sicil affından yararlanabilmek için borcunu kapatmak isteyenlere 6 ay süre verilmesi planlanıyor. Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Meclis’e gönderilen sicil affı ile ilgili tasarının en kısa sürede yasalaştırılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
2003’te çıkarılan “Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınması Hakkındaki Kanun” ile düzenlenen, ancak pek çok bankanın borcunu ödeyen şirketleri kara listeden çıkarmaması nedeniyle başarılı olmayan sicil affı yeniden gündeme geldi. Sanayi Bakanlığı, borçlarını ödemesine karşın halen banka kara listelerinde tutulan ve bu nedenle yeni kredi alamayan şirket ve vatandaşlar için yeni bir düzenleme hazırladı.

Düzenleme tek maddeden oluşuyor

Tek maddelik düzenleme kapsamında herhangi bir sebeple çek veya senedini ödeyemeyen, bankaya kredi kartı dahil her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi borcunu ödeyemeyen, ancak daha sonra borcunu tamamen ödeyen sanayici, tüccar, esnaf-sanatkâr ve vatandaşların Merkez Bankası nezdinde tutulan kayıtlarının silinmesi, bankalar ve özel finans kurumlarınca yapılacak kredilendirmelerde, çek karnesi verilmesi ve diğer bankacılık işlemlerinde silinmiş kayıtların dikkate alınmaması öngörülüyor.
2003’te yapılan sicil affında, kredi borcu ödemelerini aksatanlara borçlarını kapatmaları için 3 ay süre verilmişti. Yeni düzenlemede bu süre 6 aya çıkarıldı.

Borcunu ödeyen kara listeden 3 yılda çıkıyor

Protestolu senetlerle bireysel kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle kara listeye girenler borçlarını ödedikten 3 yıl sonra kara listeden çıkabiliyor.
Kredi başvurularında şahısların karşısına bankalarca çıkartılan kayıtlar ise doğrudan Merkez Bankası kayıtları değil.
Merkez Bankası’na başvurarak kara listeden çıkmak mümkün değil. Herhangi bir hata sonucu bildirilen kayıtların silinmesi işlemi sadece bu kaydı, Merkez’e gönderen bankanın genel müdürlüğünün Merkez Bankası’na başvurusuyla yapılıyor.
Merkez Bankası kişilerin kendilerine ait bilgi taleplerini yazılı bir dilekçeyle elden veya posta yoluyla başvurmaları halinde halinde karşılıyor. Elektronik posta veya faksla yapılan başvurulara yanıt verilmiyor.

‘Kâğıt üzerinde kalmasın’

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, söz konusu düzenlemenin etkili olabilmesi için, bankalara yönelik bir müeyyide içermesi gerektiğini, aksi halde bu düzenlemenin 2003’te yapılan sicil affından hiçbir farkı olmayacağını söyledi.
Palandöken, “Esnafın buna çok ihtiyacı var. Ama bankaların düzenlemeyi uygulama konusunda kesin olarak talimatlandırılması gerek. Aksi halde, af kâğıt üzerinde kalır” diye konuştu.

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