-KART'TAN ''ÇİPLİ PASAPORTA'' SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, ''çipli pasaport ihalelerine fesat karıştırdıkları'' iddiasıyla bazı bakanların da arasında yer aldığı 9 kişi ile 2 firmanın yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, ''Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü sorumluluğunda sürdürüldüğü anlaşılan 27 Eylül 2005 tarihli çipli pasaport kapağı ihalesinin'' bedelinin 15 milyon 475 bin avro, yani yaklaşık 30 milyon TL olduğu belirtildi. ''Bu işin, ihale konusu sürecin tüm aşamalarını ve unsurlarını kapsadığı'' ifade edilen dilekçede, ''Tarafımıza cevaben bildirilen 7 Temmuz 2010 tarihli yazı içeriğine göre, ihaleyi kazanan Iris Technology firması, taahhütlerini zamanında yerine getirmiş ve konuyla ilgili herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemiştir. Bir başka ifadeyle firma işi eksiksiz olarak tamamlamış ve teslim etmiştir'' denildi. Buna rağmen, bu kez aynı işin ''pasaport tanzim sistemi'' adıyla Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığınca, arasında yine Iris firmasının da bulunduğu ve diğer ortağı Kunt Elektronik Sanayi Ticaret Limited Şirketi olan ortak girişim grubuna 30 Ocak 2007'de 10 milyon 500 bin TL bedelle ihale edildiği kaydedilen dilekçede, şöyle denildi: ''İçişleri Bakanlığının resmi açıklamasına göre, Kunt-Iris ortak girişimi, gerçekleştirme süresi sonunda işi sözleşmede istenilen niteliklere uygun olarak yapmadığından, firmaya hem ceza uygulanmış hem de 11 Eylül 2009'da sözleşme feshedilmiştir. Firmanın vermiş olduğu teminatın Hazineye gelir kaydedilmesi istenmiş, ayrıca firma kamu ihalelerinden 2 yıl süreyle men edilmiştir. Bu arada, Kunt-Iris iş ortaklığının da yapılan feshin haksızlığının tespiti için bakanlık aleyhine dava açtığı ve bu davaların derdest olduğu ifade edilmiştir.'' Suç duyurusu dilekçesinde, İçişleri Bakanlığının 30 Ocak 2007'de ihale ettiği işin, Hazinenin 27 Eylül 2005'te ihale ettiği iş kapsamında kaldığı kaydedilerek, ''İşi üstlenen Iris firması, sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmişse, bu kez İçişleri Bakanlığı 30 Ocak 2007'de yeni bir ihaleye neden gerek duymuştur?'' diye soruldu. İçişleri Bakanlığının ihalesine ''fesat karıştırıldığı'' iddia edilen dilekçede, ''Iris firmasının teknik referansının yeterli olmadığı, salt bu iş için yönlendirildiği ve himaye edildiği anlaşılmaktadır'' ifadesi kullanıldı ve ''devletin, kurumlar arasındaki yasa dışı ilişkiler sebebiyle, telafisi mümkün olmayacak ölçüde zarara uğratıldığı'' savunuldu. -SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUĞU KİŞİLER- Kart'ın suç duyurusunda bulunduğu kişiler Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, eski İçişleri Bakanları Abdulkadir Aksu ve Osman Güneş, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakcı, Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Ahmet Büyükkaymaz ve Genel Müdürlüğün 2 bürokratı ile Iris Technology ve Kunt Elektronik Sanayi Ticaret Limited Şirketi yetkilileri. Dilekçede, bu kişilerin, ''organize çıkar ilişkileri içinde ihalelere fesat karıştırdıkları, görev ve yetkilerini kötüye kullandıkları, kamuyu zarara uğrattıkları ve kurumsal olarak yalan beyanda bulundukları'' öne sürülüyor.