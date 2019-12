Kartta şifre işe yaradı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Sertaç Özinal, kredi kartında şifre uygulamasının başlaması ile sahtekârlıklarının yüzde 80 azaldığını açıkladı. Ancak Özinal, "Yine de tedbiri elden bırakmayın, kart bilgilerinizi ve şifrenizi kimseyle paylaşmayın" uyarısı yaptı.



26 milyon TL’den geriledi



BKM verilerine göre chip&PIN uygulaması ile kart sahteciliği giderleri önemli ölçüde azaldı. BKM açıklamasında, 2005 yılında 26 milyon 585 bin 637 TL olan kayıp, çalıntı, sahte kart giderleri 2008 yılında yüzde 80 azalışla 6 milyon 199 bin 75 TL’ye geriledi.



2008 yılı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, internet üzerinden yapılan alışveriş her gün artmasına rağmen, internet alışverişlerindeki sahtecilik giderlerinin düştüğü görüldü.



2007’de 9 milyon 276 bin 337 TL olan internet/e-ticaret sahtekârlık nedeniyle oluşan maliyet 2008’de 7 milyon 812 bin 5 TL oldu.



Kart sahtekârlığı ile mücadelede, chip&PIN, 3D Secure gibi sistemlerin alt yapılarına ciddi yatırımlar yaptıklarını uzun süredir Kart Bilinci Kampanyası ile kart kullanıcılarını doğru kredi kartı kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini hatırlatan BKM Genel Müdürü Sertaç Özinal, şunları söyledi:

"Kart sahtekárlığı ciddi oranda azaldı, bugün her şey yolunda ama yine de tedbiri elden bırakmayın, kart bilgilerinizi ve şifrenizi kimseyle paylaşmayın, şüphelendiğiniz her hareketi ve işlemi bankanıza hemen bildirin."



Avrupa’nın 5 kat gerisinde



Özinal, Avrupa’da her 10 bin Euro’luk kredi kartı harcamasının ortalama 8 Euro’sunu sahtecilik cirosunun oluşturduğunu, Türkiye’de ise kredi kartı sahtecilik cirosunun her 10 bin Euro’luk harcamanın sadece 1.7 Euro’sunu oluşturduğunu açıkladı.



Verilere göre; kredi kartı cirosunda sahteciliğin payı İngiltere ve Fransa’da yüzde 22, Almanya’da yüzde 28, İtalya’da yüzde 26, İspanya’da yüzde 5 iken Türkiye’de yüzde 1.8.



Türkiye’deki oranın düşüklüğüne dikkat çeken Özinal, "Türkiye’de kredi kartı sahtekârlığı cirosu Avrupa’nın 5 kat gerisinde" dedi.