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Karton toplayıp, buz gibi çadırda yaşıyor

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, kanser hastası eşini kaybeden, çalıştığı fırının depremde yıkılmasının ardından işsiz kalan Yusuf Terzi (62), buz gibi çadırda yaşayıp, karton toplayarak hayat mücadelesi veriyor

20 Şubat 2018 14:26

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde, kanser hastası eşini kaybeden, çalıştığı fırının depremde yıkılmasının ardından işsiz kalan Yusuf Terzi (62), buz gibi çadırda yaşayıp, karton toplayarak hayat mücadelesi veriyor. Yusuf Terzi, camide banyo yaptığını belirterek, tek isteğinin insanca yaşayabileceği prefabrik bir ev olduğunu söyledi.
Erenler Tabakhane Mahallesi\'nde Kızılay\'ın verdiği çadırda hayat mücadelesi veren Yusuf Terzi\'nin, 1993 yılında kanser olan eşi yaşamını yitirdi. Fırında çalışan Yusuf Terzi, 17 Ağustos depreminde fırının yıkılması ile işsiz kaldı. Yusuf Terzi, sokaklardan karton ve kağıt toplayarak yaşamını sürdürmeye başladı. Terzi, insan gibi yaşamayı herkes gibi kendisinin de hak ettiğini belirterek, \"İnsan gibi yaşamak benimde hakkım. Kaderimle başbaşayım. Bana bakan hiç kimse yok. Direniyorum kadere. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Öyle zaman oldu dışarıda su donduğu zaman içeride de dondu. Bu işten nasıl çıkılacak, nasıl olacak artık işin sonunda ölüm var diyerek öyle gidiyor\" dedi.
Eşini kaybettikten sonra hayatının kabusa dönüştüğünü ifade eden Yusuf Terzi, \"Eşimi rahim kanserinden kaybettim. Çocuklarımı yurda verdim. 3 çocuğum var. Durumum da kötü olunca çocuklarımdan 2 senedir telefon bile gelmiyor. Bir prefabrik ev istiyorum. Banyosu tuvaleti olan. Ben zaten hayatta zenginlik istemedim, istemem de. İnsan gibi yaşamak istiyorum. Benim burada banyom yok, tuvaletim yok. Camiye gidiyorum, sıcak su olursa orada banyo yapıyorum\" diye konuştu.
Terzi, hayatının geri kalan bölümünde daha iyi şartlarda yaşayabilmek için hayırseverlerden ve yetkililerden yardım beklediğini belirtti.

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