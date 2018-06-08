Karton keple mezuniyet coşkusu

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde Gökçedere İlk ve Ortaokulu\'nda mezun olan öğrenciler, öğretmenlerinin de yardımıyla yaptıkları karton keplerini havaya fırlattı.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan\'ın da katıldığı Gökçedere İlk ve Ortaokul\'daki karne törenine, 8\'inci sınıf ve anasınıfı öğrencilerinin, öğretmenlerinin aldıkları kartonlardan yaptıkları kepler damga vurdu. Mezun olan öğrencilerin, mezuniyet cübbeleri olmasa da büyük bir titizlikle önceden hazırladıkları kartondan kepleri takarken yaşadıkları coşkularına aileleri de eşlik etti. Öğrencilerin tatlı telaşı törene ayrı bir renk katarken, davetlileri de tebessüm ettirdi.

Okul birincisi Duygu Demir, mezun olan öğrenciler adına bir konuşma yaptı ve yaş kütüğüne isminin yazılı olduğu plaketi çaktı. Demir, Oltu Kaymakamı Şenol Turan\'ın elinden başarı belgesini alırken, okul ikincisine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin ve okul üçüncüsüne ise Gökçedere İlk ve Ortaokul Müdürü Binali Çakır başarı belgelerini verdi. Tüm öğrencilerin belgelerini almasının ardından, öğrenciler karton keplerini hep birlikte havaya attı.

Öte yandan Kaymakam Turan, duvardan düşerek kolunu kıran Hatice Kübra Polat isimli öğrencinin alçısındaki imzaları görünce, \"Bir hatıra da bizden olsun\" diyerek öğrencinin alçısını imzaladı.



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