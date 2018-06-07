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Karton fabrikasının deposuna yıldırım düştü, yangın çıktı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan karton fabrikasının deposuna yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

07 Haziran 2018 04:49

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde bulunan karton fabrikasının deposuna yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, fabrikanın deposunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Gece saatlerinde yağmur yağışıyla beraber Kocaeli\'nin birçok bölgesine yıldırım düştü. Başiskele Yaylacık Mahallesi\'nde bulunan bir karton fabrikasının deposuna düşen yıldırım, depoda bulunan kağıt balyalarının tutuşmasına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede fabrikanın deposunu  saran yangına ilk olarak fabrikanın kendi itfaiye ekibi müdahale etti. Fabrika itfaiyesinin yetersiz kalması üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alarak söndürdü. Yangında depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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