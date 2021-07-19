Kartlı harcama tutarı haziranda yüzde 23 arttı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) araştırmasına göre, kartlı harcamalar, kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabının başlamasıyla haziran ayında artış gösterdi. Haziran ayında kartlı harcamalar tutar olarak yüzde 23, işlem adedi olarak yüzde 18 oranında arttı.

Haftalık hareketler incelendiğinde ise 4 ve 18 Mayıs ile 2 Temmuz haftalarında harcama tutarı sırasıyla yüzde 3, yüzde 1 ve yüzde 11 artarken; 11 ve 25 Haziran haftalarında sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1 azaldı. İşlem adedi tarafında ise 11 Mayıs haftasında yüzde 8 artış görülürken, diğer haftalardaki değişimler sınırlı seviyelerde gerçekleşti.

Haziran ayı genelinde toplam harcama tutarı yüzde 23 düzeyinde arttığı; 26 harcama grubundan kamu/vergi ödemeleri (yüzde 13) dışındaki tüm harcamalarda artış gerçekleştiği görüldü. Kumarhane/içkili yerler (yüzde 345) en fazla artan harcama grubu olurken, konaklama (yüzde 107), yemek (yüzde 89) arttı.

Havayolları (yüzde 80), araba kiralama (yüzde 78), seyahat acenteleri/taşımacılık (yüzde 74) ve kuyumcular (yüzde 69) harcamaları da yüksek oranlı artışlar kaydetti.

TEPAV açıklamasında, "Söz konusu gelişmelerde haziran ayında kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabının başlamasının etkili olduğu düşünülmektedir" denildi.

KARTLI HARCAMALARDAKİ YILLIK ARTIŞ YÜZDE 60 OLDU

Haziran ayında toplam kartlı harcamalar geçen yıla göre ise yüzde 60 oranında arttı. Harcama gruplarına göre bakıldığında, kalemlerin tamamında yıllık olarak artış gözlendi. Salgından en olumsuz etkilenen harcama gruplarında yıllık artış oranlarının da yüksek olduğu görüldü. Havayolları (yüzde 417), konaklama (yüzde 370), seyahat acenteleri/taşımacılık (yüzde 229), araba kiralama (yüzde 144), diğer (yüzde 121) ve yemek (yüzde 101) harcamaları bu grupta yer alan kalemler.