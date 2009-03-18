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Kartları kopyalayıp maaşları çaldılar

İzmir'de 8 memurun ATM'de kullandıkları kartlarını kopyalayan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 8 bin TL'yi çekip kayıplara karıştı.

18 Mart 2009 02:00

İzmir'de aralarında Dokuz Eylül Vergi Dairesi'nde çalışan memurların da bulunduğu 8 kişinin ATM'de kullandıkları kartlarını kopyalayan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 8 bin TL'yi çekip kayıplara karıştı.


Şikayet üzerine harekete geçen polis, paraları çeken kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dokuz Eylül Vergi Dairesi'nde çalışan personelden bazıları, ayın 15'inde hesaplarına yatırılan maaşlarını çekmek için yakındaki bir bankaya ait ATM'ye gittiklerinde hesaplarında para olmadığını farketti. Bunun üzerine banka şubesine başvuran vergi dairesi çalışanları, hesaplarına yatırılan maaşların geceyarısı İzmir ve İstanbul'da farklı noktalardaki ATM'lerden çekildiğini öğrendi.

Maaşların başkaları tarafından çekildiği ortaya çıkınca, banka yetkilileri ve memurlar durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, incelemelerinde, maaşları çekilen memurların bir süre önce aynı ATM'yi kullandıklarını saptadı. Memurların haricinde bazı vatandaşların da aynı yöndeki şikayetleri sonucunda toplam 8 kişinin, 8 bin TL parasının bu şekilde çekildiği belirlendi.

Kart kopyalayıcı kullanmışlar

Soruşturmayı derinleştiren polis, ATM'nin kart yerleştirilen bölümüne ‘kart kopyalayıcı’ cihazı yerleştirilerek bilgilerini kopyalandığını, bu bilgilerin başka kartlara yüklenerek paraların çekildiği ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi. Bu arada, incelemede, ATM cihazında da güvenlik kamerası bulunmadığı ortaya çıktı. Yakalanmalarına çalışılan zanlı veya zanlıların, cihazın kamerasız olduğunu nasıl tespit ettiklerinin de araştırıldığı vurgulandı. 

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