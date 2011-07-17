-KARTİNG ŞAMPİYONU MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLDÜ LEFKOŞA (A.A) - 17.07.2011 - KKTC'nin spordaki gururlarından Dünya 2008 Easykart Karting Şampiyonu Zeka Özteknik (22), bu gece geçirdiği motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdi. Özteknik, Lefkoşa Ortaköy'de Ali Rıza Caddesi istikametinden Bedrettin Demirel Caddesi'ne doğru motosikletiyle seyrederken ''Ortaköy Halk Fırını'' yakınlarında kontrolünü kaybederek, önce yolun sağında bulunan kaldırıma, ardından da elektrik direğine çarptı. Yolda metrelerce sürüklenen Zeka Özteknik, başında kask olmasına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kartingde sayısız başarıları ve şampiyonlukları olan, Dünya 2008 Easykart Karting Şampiyonu 22 yaşındaki Zeka Özteknik'in ölümü, ülkede büyük üzüntü yarattı.