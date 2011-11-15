Kartepe'deki bombadan çelik çivi çıktı!

T24

Deniz otobüsü eylemini yapan terörist Mensur Güzel’in hazırladığı bombalı düzenek içinden yüzlerce çelik çivi çıktı.Kartepe feribotundaki yolcuları 12 saat boyunca rehin alan teröristin bomba düzenek butonunu elektirikli battaniye düğmesinden yaptığı ortaya çıktı.Mensur Güzel'in 344 gram A-4 plastik patlayıcıyı, 3 ayrı teneke kutuya koyduğu ve düzeneği vücuduna sardığı belirlenirken, düzenekte bir de bıçak bulundu.