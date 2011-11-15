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Kartepe'deki bombadan çelik çivi çıktı!

Kaçırdığı İzmit - Gölcük deniz otobüsüne düzenlenen operasyonda öldürülen PKK'lının üzerindeki...

15 Kasım 2011 02:00

T24 - Kaçırdığı İzmit - Gölcük deniz otobüsüne düzenlenen operasyonda öldürülen PKK'lının üzerindeki bombalı düzenekten çelik çiviler çıktı.

Deniz otobüsü eylemini yapan terörist Mensur Güzel’in hazırladığı bombalı düzenek içinden yüzlerce çelik çivi çıktı. 

Bombadan çelik çivi çıktı

Kartepe feribotundaki yolcuları 12 saat boyunca rehin alan teröristin bomba düzenek butonunu elektirikli battaniye düğmesinden yaptığı ortaya çıktı.

Mensur Güzel'in 344 gram A-4 plastik patlayıcıyı, 3 ayrı teneke kutuya koyduğu ve düzeneği vücuduna sardığı belirlenirken, düzenekte bir de bıçak bulundu.


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