T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kartepe'de uyuşturucu operasyonu

Faruk KIYAK/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ’nin Kartepe İlçesi'nde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 200 kök hintkeneviri ile 100 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

23 Eylül 2017 00:46

Faruk KIYAK/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ’nin Kartepe İlçesi\'nde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 200 kök hintkeneviri ile 100 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Arslanbey Mahallesi\'nde bir eve, yapılan takibin ardından operasyon düzenledi. Operasyonda, K.K. ile Ş.Ü. esrar sararken yakalandı. Evde yapılan aramada ise 200 kök hintkeneviri ile 100 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Faruk KIYAKKARTEPE Kocaeli DHAKOCAELİnin KartepeKartepeJandarma KomutanlığıArslanbey MahallesiOperasyondaKEvdeGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24