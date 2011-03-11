-KARTEPE'DE KAYBOLAN 2 KİŞİ KURTARILDI KOCAELİ (A.A) - 11.03.2011 - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 2 kişi kurtarıldı. Jandarma, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, itfaiye ve AKUT ekipleri, yaklaşık 10 saatlik çalışma sonucu, Samanlı dağlarındaki Kartepe Kayak Merkezi Geyik alanının kuzeydoğu bölümündeki ormanlık alanda öğle saatlerinde yürüyüşe çıkan ve daha sonra kaybolan Emre Sezer ve Yılmaz Topal'a ulaştı. Sislivadi mevkisinde 2 metreyi bulan karı iş makineleriyle küreyerek yol açmaya çalışan ekipler, 5 kilometrelik yolu açıp, 2.5 kilometrelik mesafeyi de yaya olarak katederek gençlerin bulunduğu bölgeye vardı. Yılmaz Topal, kurtarılışının ilk dakikalarında, ''Bir an önce sıcak bir çorba içmek istiyorum'' dedi. Heyecanlı bir gün yaşadıklarını ifade eden Topal, fotoğraf makinelerinin flaşıyla pilleri bitene kadar yerlerini belli etmeye çabaladıklarını, sürekli hareket ederek ısınmaya çalıştıklarını söyledi. Topal, kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, kendisini bekleyen ambulansa bindi. Nişanlısı Jale Albayrak'ın göz yaşlarıyla karşıladığı Emre Sezer ise nişanlısına bir süre sarılarak hasret giderdi. Yorgun olduğunu, konuşacak durumda olmadığını ifade eden Sezer, ''Hava soğuktu, çok üşüdük. Takatim kalmadı, röportajı daha sonra yapalım'' diyerek gazetecilerden izin istedi. Sağlık durumları iyi olduğu gözlenen gençler, ambulansa bindirilerek, kontrol amacıyla Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.