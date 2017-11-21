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Kartepe'de kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'de kar kalınlığı 30 santime ulaştı

21 Kasım 2017 16:18

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, Samanlı Dağları\'nın zirvesinde bulunan Kartepe\'de kar kalınlığı 30 santime ulaştı.
Kocaeli\'nin kayak merkezi Kartepe\'de dün akşamdan itibaren aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 30 santime ulaştı. Sabah erken saatlerde iş makineleri ile kayak merkezinin bulunduğu yolda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı. Kar lastiği olmayan birçok araç yolda güçlükle ilerledi. Otellerde konaklayan tatilcilerden bazıları snowboard ile karla kaplı alanlarda kaymaya çalıştı. Tekirdağ\'dan gezmeye geldiklerini söyleyen Gözde Ersoy, \"Sapanca Gölü çevresinde tatil yapmaya geldik. Kartepe yakın olduğu için görmek istedik. Fakat böyle bir manzara ile karşılaşacağımızı sanmıyordum. Çok şaşırdım, her yer bembeyaz\" dedi.

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