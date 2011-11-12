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Kartepe yolcuları yaşadıklarını anlattı

PKK'lı bir kişinin kaçırdığı Kartepe deniz otobüsü yolcuları yaşadıklarını anlattı.

12 Kasım 2011 02:00

T24 - PKK'lı bir kişinin İzmit-Karamürsel seferini yapan Kartepe deniz otobüsünü kaçırmasının ardından yapılan operasyon sonrası gemide bulunanlar Silivri'de ifadeleri alındıktan sonra karakoldan ayrıldı.



Silivri Polis Merkez Amirliği’nde ifade veren rehineler karakoldan ayrıldı.


Silivri Polis Merkez Amirliği’nde ifadesine başvurulduktan sonra bırakılan Berkay Durdu (15) basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Okuldan çıktım. İzmit’ten Gölcük’teki evime gidiyordum. Çok korktum." dedi.


Kemal Karagül ise, "Eşimle birlikte işten eve dönüyorduk. Teröristi hiç görmedik. Kaptan köşkündeymiş. Bize sürekli mürettebattan birilerini gönderiyor ve yönlendiriyordu. 3 el silah sesi duyduk. Sonra kurtulduk. Ordumuz çok iyi." diye konuştu.


Rehinelerden Ceyhun Sezer ise 17:40 ’ta haraket ettiklerini ama saatinde Gölcükte olamayınca bir terslik olduğunu anladıklarını belirterek "Farklı yöne gidince geminin kaçırıldığını anladık. Bu arada televizyonu salondan izleyebiliyorduk. Bizle hiç muhattap olmadı. Kaptan köşkündeydi. Sabaha karşı SAT komandoları girdi..Onu anında 6 el ateş sonucu etkisiz hale getirmişler. Kurtulduğumuz için dua ettik.Mürettabatla devamlı görüşüyorduk. Bayanlar çok korkuyordu" dedi.



Terörist rehinelere yakınlarını aramları için telefonlarını vermiş


Kocaeli’de kaçırılan Kartepe deniz otobüsündeki rehineler cep telefonuyla yakınlarını aradı. Kocaeli’de bir terörist tarafından üzerinde bomba olduğu söylenerek kaçırılan Kartepe deniz otobüsüne sabaha karşı operasyon düzenlendi.


Terörist ölü olarak ele geçirilirken, kurtarılan rehineler ve personel Silivri Polis Merkez Amirliği’ne götürüldü. Gece boyunca rehinelerle irtibat kuran yakınları polis merkezine geldi.


Rehine Ceyhun Tezel’in (28) yakını Talip Delikanlı, basın mensuplarına telefonla öğrendiği detayları aktardı.  Delikanlı, basın mensuplarının, "Olayı nasıl öğrendiniz?" sorusu üzerine, "Terörist telefonlarını toplayıp onları bir yere kapatmış. Ancak yakınlarıyla iletişim kurabilmeleri için telefonları zaman zaman dağıtmış. Beni arayarak kaçırıldıklarını söyledi." diye konuştu.


İzmit Büyükşehir Belediyesi yan kuruluşunda işçi olarak çalışan Ceyhun Tezel’in GESOTİM adlı bir grupla Van’a deprem bölgesine gittiği 1 hafta önce döndüğü belirtildi.


Ceyhun Tezel’in Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in yeğeni olduğu da verilen bilgiler arasında.





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