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''Kartepe'' Karamürsel'e getirildi KOCAELİ (A.A)

12 Kasım 2011 23:55

-''Kartepe'' Karamürsel'e getirildi KOCAELİ (A.A) - 12.11.2011 - Kocaeli'den kaçırılan 'Kartepe' adlı deniz otobüsü Silivri'den Kocaeli'nin Karamürsel Vapur İskelesi'ne getirildi. Silivri'den saat 20.45 sularında ayrılan, Kaptan Bülent Coşkun, 4 mürettabat ve 3 bakım ustasının içerisinde bulunduğu 'Kartepe' adlı deniz otobüsü Karamürsel Vapur İskelesine yanaşarak bağlandı. Deniz otobüsünü Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahman Türkmen ve bazı yetkililer karşıladı. Kaptan ve müretabat iskelede bir süre dinlendi.

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