Kartepe deniz otobüsünü kaçıran PKK'lı öldürüldü

T24 - PKK, dün akşam İzmit-Karamürsel arasında sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait “Kartepe” adlı deniz otobüsünü silah ve bomba tehdidiyle kaçırdı. Kaptan köşkünde mürettebatı rehin alan PKK'lının idaresindeki, gemi Marmara Denizi’nde daireler çizdikten sonra yakıtı bitince İstanbul Silivri açıklarında demirledi. Güvenlik güçlerinin teslim olması konusunda yapılan uyarılar PKK'lı tarafından dikkate alınmadı. Bunun üzerine saat 05.35’de tüm güvenlik birimlerinin düzenlediği ortak operasyonda PKK'lı ölü olarak ele geçirilirken yolcu ve mürettebat da sağ olarak kurtarıldı.





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İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kartepe isimli Deniz Otobüsünü kaçıran ve 1 kişi olduğunu belirtiği PKK'lının ölü olarak ele geçirildiğini söyledi. Vali Mutlu operasyon aşaması ile ilgili şu bilgileri verdi:



"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kartepe isimli deniz otobüsünün bir eylemci tarafından kaçırılmas ile ilgili olarak bügün sabah saat 05.35’te güvenlik birimlerimizin ortak operasyonuyla, başarılı bir operasyon yapıldı ve eylemci ölü olarak ele geçirildi.



Bu eylemle ilgili olarak İstanbul deniz liman sahasında kaçırılan deniz aracının girdiği andan itibaren bütün ilgili birimlerimiz güvenlik teşkilatlarımız ciddi bir koordinasyon içzerisinde geminin harekini takip etti ve eylemci ile ilgili olarak, sayısı, kimliği, gerçekleştirmek istediği eylemin yöntemi, bomba düzeni ile ilgili olarak çok yoğun bir araştırma ve koordinasyon yürüttü. Valilik Kriz Merkezinde tüm bilgiler titizlikle incelendi ve eylemcinin teslim olması noktasında beklentiler sürdürülürken, yapılacak çalışmalar da çok dikkatli bir şekilde hazırlandı.







"Personel ve yolcuların durumu iyi"



Vali Mutlu "Silivri açıklarında geminin demirlediği andan itibarın operasyon çevçevesinde saat 05.35 itibarı ile bu operasyonun gerçekleştirilmesi için karar verildi ve çok kısa bir süre sonra gemiye çıkılarak eylemci ölü olarak ele geçirildi.. Yolcular ve mürettebatla ilgili en ufak bir problem yoktur. Adli makamlar bilgilendirildi ve onlarında bu noktadan sonra yapılacak işlemler koordineli şekilde takip edilecektir" diye konuştu.







"Üzerinde düzenek var"



Mutlu "Şahsin kimlik bilgilerinin tesbitini sürdürüyoruz ancak zaman zaman alınan bilgilerle ilgili kimliğine yönelik bilgilerde farklı kimliklere ulaştık. Eylemcinin üzerinde bir düzenek mevcut. Kablolar, tertibat vardır. Ancak uzmanların yapacağı inceleme sonucu nasıl bir düzenek olduğu anlaşılacak. Çatışma operasyonu gerçekleştiren ortak bir operasyon düzenlendi. Tüm güvenlikle ilgili birimlerimiz görev aldı" dedi.







Rehineler emniyette



Silivri'de operasyon düzenlenen "Kartepe" adlı deniz otobüsündeki yolcular ve personel, sahil güvenlik botlarına bindirilerek tahliye edildi. Fiziksel olarak zarar görmedikleri belirlenen yolcular ve personel polis merkezine getirildi. Bir süre sonra emniyetten çıkaralan gemi kaptanı Cumhur Tançel, polis otomobiliyle Silivri'ye doğru götürüldü.







PKK'lının evine operasyon



PKK'lının İzmit'teki evine yapılan baskında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.







Korsan şov



İçinde 5’i kadın 18 yolcu, 4 mürettebat ve 2 stajyer bulunan deniz otobüsü, akşam 17.45’te İzmit İskelesi’nden ayrıldı. Kısa süre sonra silahlı bir kişi kaptan köşküne çıktı. Kaptanı silahla tehdit eden ve “5 kişiyiz, üzerimizde bomba var” diyerek gemiyi ele geçiren eylemci, rotanın Yalova yönüne çevrilmesini istedi.



Olayı gören kaptan yardımcısı, yetkilileri arayarak kaçırılma olayını bildirdi. Deniz otobüsünü ele geçirdikten sonra mürettebat ve yolcuların cep telefonlarını toplayan silahlı kişilerden biri, 155 Polis İmdat hattını arayarak, “Müdahale etmeyin. Üzerimde bomba var, patlatırım” tehdidinde bulundu. Elinde silahla kaptan köşküne girip geminin kontrolünü ele geçiren PKK’lının yalnız olmadığı, kendilerini takip eden güvenlik botlarının yaklaşmasını engellemek için havaya ateş etmeleriyle belli oldu. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri Deniz Polisi noktasında toplandı. Uzun namlulu silah taşıyan ve çelik yelekli polisler “Polis1” adlı sürat teknesi ve “Polis 2” adlı zodyak botla denize açıldı. Yalova’daki emniyet yetkilileri geminin hiçbir sahile yaklaştırılmayacağını söylediler.







GPS cihazını söktü



24 kişi rehin: Mehmet Göktaş - Mürettebat / Egemen Erdoğan - Mühendis / Mehmet Göktaş - Mürettebat / Hüseyin Karaaslan - Mürettebat / 2 stajyer / 5’i kadın 18 yolcu



Yalova’ya giderken yön değiştirip Adalar’ın yakınından Selimpaşa’ya istikametine yönelen deniz otobüsünün uydudan takibi önlemek için GPS cihazını söktüren PKK’lı, 22.00 sıralarında Silivri açıklarına gelindiğinde rotayı güneye çeviren deniz otobüsü bulunduğu bölgede sürekli daire çizdi. Bu sırada güvenlik yetkilileri gerekirse deniz ortasında müdahale etmek için hazırlık yaptı. Deniz otobüsü, yakıtı bittiği için 23.15’te İstanbul Selimpaşa açıklarında demirledi.



Güvenlik görevlileriyle kaptan Cumhur Tunçel’in cep telefonundan irtibat kuran PKK'lı, yiyecek ve yakıt ikmali dışında herhangi bir istekte bulunmadı. Kaptan köşkünde bulunan PKK'lının üzerinde bomba olduğu ve elindeki bir kumandayla bunu patlatacağı yönünde tehditler savurduğu belirtildi.



Çevresinde Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı gemiler dikkat çekiyor. Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Sahilde ise polis ekipleri ile çok sayıda ambulans hazır beklerken, basın mensupları Selimpaşa sahilinde gelişmeleri izliyor.







Komandolar denize açıldı helikopter takip etti



Deniz otobüsü Adalar yakınlarında dolaşırken, Donanma Komutanlığı’nın da bulunduğu Gölcük Deniz Üssü’nde alarma geçildi. İçinde SAS komandolarının /_np/6981/14946981.jpgbulunduğu 3 Sahil Güvenlik botu gemiyi takibe aldı. Bir askeri helikopter de havadan takip başlattı. Denizcilik Müsteşarlığı ekipleri de geminin rotasını otomatik tanımlama sistemiyle takip etti.



Ayrıca Körfez boyunca sıralanan, başta TÜPRAŞ olmak üzere parlayıcı ve patlayıcı depolama tesisi bulunan kuruluşlarda da alarma geçildi. İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa’daki güvenlik birimlerini alarma geçerken, sahillerde de yoğun önlem alındı.







Yakıt ve yiyecek istedi



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, kaçıranların 4 ya da 5 kişi olduğu tahmin edildiğini söyledi. Yıldırım şöyle dedi: “Terör örgütünün bir kanadı olduğunu söylüyor, HPG diye (PKK’nın silahlı kanadı). Önceliğimiz yolculara zarar gelmeden işi sonlandırmak. Selimpaşa açıklarındaki geminin yakıtı bitmek üzere. Yakıt ve yiyecek talebinde bulunuldu. Ayrıca gemideki makine arızası nedeniyle gerekli aletleri istediler. Kaptanla irtibat kuruyoruz. Niyetleri henüz net değil.”







Kaçıranın ilk şartı: Medyaya konuşurum



Kocaeli Valisi Ercan Topaca, kaçırılan deniz otobüsündeki yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Topaca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Yolcular sağlıklı, herhangi bir sorun yok. Arkadaşlarımızın bir sıkıntısı yok. Konuyu takip ediyoruz” dedi.



Vali Topaca, gece toplantı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bekliyoruz, takip ediyoruz. Şu an Ambarlı’da. Yolcularımız çok rahatlar, iyiler. Herhangi bir sıkıntı yok” dedi. Gemideki kaptan yardımcısıyla konuştuğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye İbrahim Karaosmanoğlu, olayın ardından yaptığı açıklamada, deniz otobüsünü kaçıran kişinin ilk isteğinin medyaya açıklama yapmak olduğunu belirtti.







Gemideki yolcudan yakınına telefon



Gemide bulunan bazı yolcular cep telefonuyla yakınlarıyla irtibat kurdu. Güvenliği açısından adı saklı tutulan C.T. adlı yolcu, PKK'lının üzerinde bomba olduğunu ve elindeki kumandayla bunu patlatabileceğini söyleyip önce herkesin cep telefonlarının bataryalarını çıkarttırdığını daha sonra da kaptan köşküne çıktığını bildirdi. Daha sonra cep telefonu bataryasını takıp irtibat kurduğu öğrenilen bu yolcunun anlattığına göre eylemci sonradan kendileriyle hiç irtibata geçmedi. Yolculardan lise öğrencisi Seyitmemi Güven’in dayısı Sinan Topçu’da, “Yeğenim annesine telefon açarak kaçırılma olayını bildirmiş, daha sonra kendisine ulaşamadık” dedi.







Marmara’da seferler iptal



Deniz otobüsünün İzmit-Karamürsel arasında sefer yaparken kaçırılmasının ardından Valilik kararıyla Pendik-Yalova arası arabalı vapur seferleri güvenlik nedeniyle iptal edildi. İskeledeki elektronik tabelalardan seferlerin iptal edildiği bilgisi geçilirken, iptal anoslarla da duyuruldu.







İmralı alarmı



Deniz otobüsünün İmralı’ya gitme ihtimaline karşı Ada’da da geniş güvenlik önlemleri alındı. 5 mil yanaşma yasağı bulunan ve alarma geçirilen İmralı Adası çevresinde hücumbotlar hazır bekledi.





