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Kartepe beyaza büründü

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin kayak merkezi Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı

25 Ekim 2018 13:44

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin kayak merkezi Kartepe\'ye mevsimin ilk karı yağdı. Kartepe\'de kar kalınlığı 5 santime ulaşırken, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kocaeli\'de gece sağanak yağış ve soğuk hava etkili olurken, Kartepe\'ye ise kar yağdı. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Kartepe\'de kayak pistlerinin bulunduğu alanlar, ormanlık alanlar beyaz örtü ile kaplandı. Kartepe\'ye çıkanlar yollarda zorlanırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hemen devreye girerek yollarda kar küreme çalışması yaptı. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışma ile yol ulaşıma açık tutuldu. Kartepe\'de bulunan otele gelenler ise kar yağışının keyfini çıkardı.
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