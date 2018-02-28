Kartallı öğrenciler atıkların geri dönüşümüne tanıklık etti

İSTANBUL, (DHA) -KARTAL Belediyesi, ilçe bazında sürdürdüğü çevre bilinçlendirme kampanyalarına devam ediyor. Okullarda, mahallelerde, sivil toplum kuruluşlarında ve esnafa yönelik çevre bilinçlendirme çalışmaları yapan Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ege Bilim Koleji öğrenci ve öğretmenlerini ambalaj atıkları fabrikasına götürdü.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars ve Ege Bilim Koleji öğretmen ve öğrencilerden oluşan grup, Kartal’da belediyenin atıklarını toplayan Hursan A.Ş.’yi ziyaret etti. Ambalaj atıklarının dönüşümüne tanıklık eden öğrenciler, atıkların nasıl ayrıştıklarını da yerinde görerek bilgi aldı. Yetkililere birçok soru yönelten öğrenciler, çevreye duyarlılıklarını sorularıyla ortaya koydu.

“KARTAL BELEDİYESİ HER YIL BİNLERCE AĞACI KESİLMEKTEN KURTARIYOR”

Öğrencileri fabrikada gezdirdikten sonra çevre bilinçlendirme kampanyasının faydalarına dikkat çeken Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, şunları söyledi:

“Kartal Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz’ün çevre kampanyalarına verdiği önem çerçevesinde 2017 yılında 91 bin 925 ağaç kesilmekten kurtarılmış, 9 yılda ise 487 bin 885 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü aracılığıyla ambalaj atıkları, Hursan A.Ş. ile yapılan protokol gereği toplanmaktadır. 1 ton kullanılmış kâğıt, 17 çam ağacının kesilmesini engeller. 2009-2017 yılları arasında 28 bin 999 ton kâğıt ve karton ambalaj atığının geri dönüşümü sağlanarak 487 bin 885 ağacın kesilmesi önlendi. 2017 yılında 5 bin 407 ton kâğıt ve karton ambalaj atığının geri dönüşümü sağlanarak 91 bin 925 ağacın kesilmesi önlendi.

\"ORMANLAR HAVA KİRLİLİĞİNİ TEMİZLİYOR\"

Ormanların faydaları saymakla bitmez. Günümüzde hava kirliliğinin yaklaşık yüzde 50’si ormanlar tarafından temizlenip dezenfekte edilir. Ormanlardan sağlanan ana ürün, yaşantımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz odun hammaddesidir. Ayrıca ormanlardan bitkisel nitelikli tohum, çiçek, kozalak, reçine, sığla, palamut, fıstık, meyve ile mineral nitelikli kum, çakıl, humus hammadde kaynakları elde edilmektedir. Ormanlar, kar ve yağmur biçimindeki yağışı; yaprakları, dalları, gövdesi ve kökleri ile tutarak sel ve taşkınların oluşmasını önler. Bunun yanı sıra yer altı sularının oluşmasına yardım eder. Başta içme suyu olmak üzere tarım ve endüstrinin ihtiyacı olan suyu sağlar. Orman, erozyonu önler, rüzgârın hızını azaltır. Toprağı kökleri ile tutarak, yağışların ve akarsuların toprağı taşırmasını önler. Geleceğin konutları, betonu çok olan değil yeşili çok olandır. Daha yeşil bir Türkiye için el ele verelim, umutlarımızı fidan dikerek yeşertelim.”

Hursan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tansel Akbaysan ise, çevre duyarlılığından dolayı Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e teşekkür etti. Akbaysan, Kartal Belediyesi ile Hursan A.Ş. arasında 2013 yılında imzalanan protokolün ardından Kartal’da toplanan tonlarca ambalaj atığının her yıl katlanarak arttığını söyledi. Etkinliğin sonunda öğrencilere çevre dostu hediyeler verildi.

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