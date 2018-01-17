Kartallı annelere enerji verimliliği eğitimi

İSTANBUL, (DHA) -KARTAL Belediyesi, Türk Anneler Derneği Kartal Şubesi ile ‘Evlerde enerji verimliliği ve enerjinin doğru kullanımı’ konusunda eğitim toplantısı düzenledi.

Türk Anneler Derneği Kartal Şubesi’nin Atalar’da bulunan merkezinde düzenlenen eğitim toplantısına Kartal Belediye Başkan Danışmanı Vasfiye Yılmaz, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars,Makine Mühendisi Dr. Burak Olgunve Türk Anneler Derneği Kartal Şubesi üyeleri katıldı. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kars, Kartal’da gerçekleştirilen çevre projelerinden bahsederken, Makine Mühendisi Dr. Olgun, evlerde enerjinin doğru kullanımı ve ısı, elektrik gibi enerji kaynaklarının nasıl verimli kullanılabileceği ile ilgili pratik bilgiler verdi.

\"KOMBİLERİ DÜŞÜK ISIDA BIRAKIN\"

Lambalardan kombiye, fırından klimaya kadar pek çok farklı alanda enerjinin doğru ve verimli kullanımı ile ilgili bilgiler veren Dr. Olgun, akkor lambaların tüketiminin bırakılması ve çok daha az enerji harcayan led ampullere geçilmesi gerektiğini söyledi. İçinde floresan gaz bulunan ampullerin kullanımı konusunda dikkatli olunmasını ve bu lambaların içerdikleri gazlarla temas edilmemesi gerektiğini belirten Olgun, kombilerin de bir veya iki gün gibi süreler için kapatılmaması gerektiğini ve düşük ısıda bırakılmasının daha verimli olduğunu söyledi. Giysileri tamamen kurumadan ütülemek, klimaların filtrelerinin her ay temizlenmesi gibi daha pek çok pratik öneride bulunan Olgun, Anneler Derneği üyelerinin sorularına da cevap verdi.

ANNELERE LED AMPUL HEDİYE EDİLDİ

Eğitim toplantısının ardından Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kars, toplantıya katılan ve evlerinden eski tip akkor ampul getiren dernek üyelerine led ampul hediye etti. Toplantıda konuşma yapan Türk Anneler Derneği Kartal Şubesi Başkanı Fatma Sezin İçdem ise dernek üyelerine ve Kartal Belediyesi yetkililerine, çevrenin korunması konusunda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

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