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Spor

Kartalların kapışması sosyal medyada: Beşiktaş'ın kiralık aşkı Talisca!

Siyah - beyazlı takım Talisca'nın 90. dakikada frikikten attığı golle skoru eşitledi

14 Eylül 2016 02:54

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, gruptaki ilk maçında bugün Portekiz'in Benfica takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada, temsilcimiz Beşiktaş, Benfica'dan kiraladığı Talisca'nın 90. dakikada frikikten attığı golle Benfica deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Benfica'nın golünü ise 12. dakikada Cervi kaydetti. Sosyal medya kullanıcıları, Beşiktaş'ı beraberliğe taşıyan Talisca için "Kiralık aşk" benzetmesi yaptı.

Talisca hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar şöyle:

ETİKETLER

TaliscaKiralık AşkBeşiktaşBenfica

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