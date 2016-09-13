Kartallar Portekiz'de kapıştı; Benfica: 1 - Beşiktaş: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, gruptaki ilk maçında Portekiz'in Benfica takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Beşiktaş, Benfica'dan kiraladığı Talisca'nın 90. dakikada frikikten attığı golle Benfica deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Benfica'nın golünü ise 12. dakikada Cervi kaydetti.

Beşiktaş adına maçın kırılma anı; Talisca'nın 58. dakikada Benfica ceza sahası içerisinde yerde kalması ve hakem Milorad Mazic'in devam kararı vermesi oldu. Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında Dinamo Kiev ile Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Çok sevinilecek bir olay değil, hatta kazanabileceğimiz bir maç olduğu için üzülebiliriz" dedi.

Maçta neler yaşandı?

Maçın ikinci yarısında dakika dakika yaşananlar şöyle:

90' Karşılaşma 1-1 sona erdi.

90' Beşiktaş, Talisca'nın golüyle beraberliği yakaladı.

90' Caner'in ortasında Atiba kafa vurdu ancak kaleci son anda topu kornere çeldi.

90' Caner ile Beşiktaş sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

90' Beşiktaş beraberlik golü için yükleniyor.

90' Beck topla sağ kanatta buluştu. Pasını Quaresma'ya çıkardı.

90' Hakem karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ekledi.

90' Pozisyonun devamında Caner topu ceza sahasına havalandırdı ancak hakem ofsayt verdi.

89' Cenk'e orta alanda yapılan hareketi hakem faul olarak değerlendirdi.

88' Benfica'da Fejs çıkarken Celis oyuna girdi.

87' Benfica'da Salvio ve Beşiktaş'ta Beck sarı kart gördü.

87' Ceza sahasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

86' Benfica orta sahada hızlı çıktı. Guedes'in ortası savunmadan taca çıktı.

85' Quaresma bir anda topu savunmada kaptırdı. Guedes kaleci Tolga ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ve Tolgha topu ayağıyla kornere çeldi.

84' Caner topu sol kanattaki Olcay'a göndermek istedi ancak top auta çıktı.

83' Beck'in uzun gönderdiği top Talisca'dan sekti. Seken topa Olcay hareketlendi. Olcay'ın şutu kaleci Ederson'da kaldı.

82' Benfica sol kanattan bir korner kullanacak.

81' Aboubakar'ın yerine oyuna Olcay girdi.

80' Grimaldi tedavisinin ardından kenara geldi.

80' Grimaldi'nin tedavisi için sağlık görevlileri sahaya girdi.

79' Bu pozisyonda top Grimaldi'nin yüzüne çarptı ve Grimaldi bir anda kendini yerde buldu.

79' Gökhan İnler topu sağ kanattaki Quaresma'ya çıkardı. Quaresma'nın şutu Grimaldi'den taca çıktı.

78' Samaris'in Quaresma'ya orta sahada yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendirdi. Samaris bu pozisyonda bir de sarı kart gördü.

74' Gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'dan seken top bir anda müsait pozisyonda Cenk'in önünde kaldı. Cenk kaleci ile karşı karşıya şutunu çekti ancak Cenk'in şutu üstten auta çıktı.

72' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma savunmanın arkasına hareketlendi. Quaresma topu ayağından açınca kaleci Ederson topa vurdu ve Benfica'lı oyuncudan seken top sol kanata açıldı. Aboubakar'ın da önünden geçen top daha sonra Benfica'da kaldı.

71' Benfica sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

70' Benfica'da ilk golü atan Cervi'nin yerine Andreas Samaris oyuna girdi

70' Orta sahada Cenk'in pasına Quaresma hareketlendi ancak hakem ofsayt kararı verdi.

67' Talisca topu sağ kanattaki Beck'e gönderdi.

66' Caner'in kornerde ortasına Cenk kafa vurdu ancak top üstten auta çıktı.

65' Quaresma'ya sol kanatta yapılan hareketi hakem faul olarak değerlendirdi.

64' Grimaldo pasını sol kanattaki Pizzi'ye çıkardı. Talisca, Pizzi'den topu kazandı.

63' Beşiktaş'ta Adriano kenara gelirken, Cenk Tosun oyuna girdi.

62' Quaresma'nın pasına soldan Caner hareketlendi. Caner aut çizgisine indikten sonra yerden ortaladı ancak top kalecide kaldı.

61' Talisca'nın ceza sahası dışından yerden şutu kaleci Ederson'da kaldı.

59' Caner topla sol kanatta buluştu. Caner'in pasında Quaresma topu kontrol etti ancak rakip araya girdi.

58' Benfica sol kanattan baskı kuruyor. Semedo taç atışı kullandı.

57' Devamında hızlı gelişen Benfica hücumunda Guedes şutunu çekti. Top auta çıktı.

56' Talisca ceza sahasında yerde kaldı. Talisca penaltı bekledi ancak hakem auta verdi.

54' Caner sol kanattan hareketlendi ve pasını Adriano'ya gönderdi ancak top auta çıktı.

53' Grimaldo serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi ancak top auta çıktı.

52' Talisca rakip ceza yayının önünde topla buluştu. Talisca pasını Adriano'ya çıkardı ancak Adriano'nun şutu üstten auta çıktı.

51' Quaresma'ya orta alanda yapılan müdahaleyi hakem faul olarak değerlendirdi.

51' Tosic savunmanın arkasına hareketlenmek isteyen Aboubakar'a pasını çıkardı ancak top doğrudan auta çıktı.

49' Talisca topu rakip alana taşımak istedi ancak Benfica'lı oyuncular topu kazandı.

48' Beck'in Quaresma'ya pası doğrudan auta çıktı.

48' Bu kez ev sahibi ekip aynı kanattan taç atışı kullandı.

47' Beşiktaş kendi sahasının sağından taç atışı kullanacak.

46' Quaresma'nın sağ kanattan ortasını savunma uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında top Beşiktaş'ta kaldı.

46' Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup oyundan çıkarken, Talisca oyuna girdi.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısına Beşiktaşlı oyuncuların vuruşu ile başlandı.

"Aboubakar'ı beğenmedim"

Ntvspor yorumcusu Güntekin Onay maçın ilk yarısıyla ilgili olarak "Oğuzhan çok fazla görünmedi sahada, oyuna sokamadık. Beşiktaş alan paylaşımında bocaladı" dedi. Onay, siyah - beyazlıların yeni transferi Aboubakar ile ilgili olarak ise "Takım arkadaşlarıyla ilişkisini beğenmedim" dedi.

Maçın ilk yarısında yaşananlar dakika dakika şöyle:

45+1' İlk yarının son düdüğü geldi. İlk 45 dakikayı Benfica 1-0 önde kapattı.

44' Pozisyonun devamında Benfica hızlı hücuma çıktı. Beşiktaş savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

43' Quaresma'nın ortasını savunma uzaklaştırdı.

42' Adriano'ya yapılan hareketi hakem faul olarak değerlendirdi.

41' Beşiktaş kendi sahasının solundan taç atışı kullanacak.

40' Caner topu rakip ceza sahasına havalandırdı ve savunma topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında top yeniden Beşiktaş'a geçti.

39' Savunmanın arkasına sarkan Guedes topu vurdu ve Tolga topu kontrol etmeyi başardı.

37' Fejsa topu savunmanın arkasına gönderdi ancak Tolga topu kontrol etmeyi başardı.

37' Gökhan İnler Aboubakar'a uzun bir pas gönderdi ancak top Benfica'lı oyunculara geçti.

35' Beşiktaş kendi sahasının ortasında serbest vuruş kullanacak.

32' Semedo sağ kanattan hareketlendi. Gökhan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem faulü belirledi.

31' Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip alanda. Savunmanın hatası ve Beşiktaş korner kazandı

31' Quaresma'nın kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı

29' Gökhan İnler rakibini geçerken yerde kaldı ve hakem faulü belirledi. Beşiktaş ceza sahasına yakın noktadan serbest vuruş kullanacak.

28' Cervi'nin Beck'e yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendirdi.

28' Savunmanın arkasına uzun gönderilen top kaleci Ederson'a kadar gitti.

27' Taç Beşiktaş'ın. Sağ kanattan Beşiktaş Beck ile taç atışı kullandı.

26' Gökhan İnler topu sol kanada gönderdi ancak devamında Benfica topu kazandı.

25' Kullanılan kornerde Marcelo topu karşıladı. Benfica hücumu devam ediyor.

24' Semedo'nun sağ kanattan açtığı orta savunmadan kornere çıktı.

24' Salvio topla rakip alanda hızlı bir şekilde ilerledi.

23' Salvio uzak mesafeden kaleyi denedi ancak top üstten auta çıktı.

22' Adriano, Semedo ile girdiği mücadeleyi kazandı ve top Beşiktaş'a geçti ancak devamında Benfica topu yeniden kazandı.

21' Benfica bu dakikalarda rakip alanda boşluk arıyor.

20' Caner sol kanattan topu ceza sahasına havalandırdı ancak top sağ kanattan taca gitti.

19' Beşiktaş bu dakikada kendi sahasında pas yaparak boşluklar arıyor.

18' Benfica sol kanattan hücuma çıkıyor.

17' Caner sol kanatta topla buluştu ve ilk rakibini geçti. Ancak Caner ikinci rakibine topu kaptırdı.

16' Gökhan İnler'in pasına Quaresma hareketlendi. Quaresma ceza sahasına girerken yerde kaldı ve hakem faulü belirledi.

16' Caner topu Oğuzhan'a gönderdi. Oğuzhan topu Gökhan İnler ile buluşturdu.

15' Gökhan İnler'e orta alanda yapılan hareket sonrası hakem faul düdüğü çaldı.

14' Orta sahada Beck'in yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendirdi.

14' Oyun yeniden başladı. Aboubakar'a gönderilen top sonrası hakem ofsayt kararı verdi.

12' Savunmanın arkasına gönderilen topa Savio vurdu. Tolga'dan seken topu Cervi ağlara gönderdi. Benfica bu golle 1-0 öne geçti.

12' Benfica Cervi'nin attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti

12' Arkaya giden topa hareketlenen Aboubakar'ın rakibine yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendirdi.

11' Beck'ten topu alan Quaresma sağ kanattan topu ceza sahasına havalandırdı.

11' Gökhan İnler sağ kanatta Beck ile topu buluşturdu.

9' Beşiktaş bu dakikada kendi sahasında pas yapıyor.

8' Ceza sahasına uzun gönderilen topu Beşiktaş savunması karşıladı.

8' Benfica hücumu sağ kanattan devam ediyor.

8' Beck topu uzun gönderdi ancak Benfica savunması topu karşılaşdı.

7' Benfica'da Pizzi ceza yayı üzerinde topla buluştu. Pizzi'nin şutu savunmadan sekti ve top kaleci Tolga'da kaldı.

6' Ev sahibi ekip kendi sahasında pas yaparak boşluk arıyor.

6' Quaresma'ya gönderilen top biraz fazla uzağına düştü. Top Benfica'ya geçti.

5' Sağ kanattan Beck, topla hareketlendi ve topu Quaresma'ya yolladı.

5' Beşiktaş, geride kalan sürede daha etkili olan ve daha fazla topla oynayan taraf olmayı başardı.

4' Sol kanatta Caner, Oğuzhan'a pasını çıkardı ancak top rakipten taca gitti.

4' Quaresma'nın ceza sahasına gönderdiği topu Marcelo çevirdi. Seken topa Gökhan vurdu ancak top auta çıktı.

3' Aboubakar topla hareketlendi ve yerde kaldı. Hakem faulü belirledi.

2' Gökhan İnler, Aboubakar'a topu uzun gönderdi ancak top auta gitti.

2' Aboubakar sol kanatta topu kontrol edemedi. Benfica aut atışı ile oyuna devam edecek.

1' Beşiktaş sol kanattan taç atışı kazandı.

1' Karşılaşmaya Benfica'lı oyuncuların vuruşu ile başlandı.

Beşiktaş’ın ilk 11’i

Beşiktaş’ın ilk 11’i şöyle:

Tolga, Beck, Marcelo, Tosic, Caner, Atiba, Gökhan İnler, Quaresma, Oğuzhan, Adriano, Aboubakar.

Siyah - beyazlı ekibin yedekleri ise şöyle:

Fabri, Rhodolfo, Gökhan Gönül, Tolgay, Talisca, Olcay, Cenk

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sosyal medya kullanıcılarının ilk 11 hakkında yaptığı yorumlara tepki gösterdi. Güneş, "Kadro üzerinden spekülasyon yapmak Türkiye'nin yanlışı. O zaman transfer yapmayalım, aynı kadroyla çıkalım" ifadesini kullandı.

Benfica'nın ilk 11'i

Benfica'nın ilk 11'i şöyle:

Ederson, Nelson Semedo, Lisandro, Lindelöf, Grimaldo, Fejsa, Andre Horta, Cervi, Salvio, Pizzi, Gonçalo Guedes

Kırmızı - beyazlı ekibin yedekleri ise şöyle:

Julio Cesar, Luisao, Samaris, Carrillo, Cellis, Andre Almeida, Jose Gomes

Lizbon'daki Luz Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetirken, yardımcılıklarını Milovan Rasitic ve Dalibor Djurdjevic yaptı. İlave yardımcı hakemlik görevini Danilo Grujic ve Nenad Djokic üstlenirken, maçın dördüncü hakemi Nemanja Petrovic oldu.