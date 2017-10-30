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Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı

30 Ekim 2017 14:46

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun kayak merkezi Kartalkaya\'ya mevsimin ilk karı yağdı.
Bolu kent merkezinde, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olurken, Köroğlu Dağları\'nın zirvesinde bulunan 2 bin rakımlı Kartalkaya\'ya kar yağdı. Otellerin bulunduğu bölge ve kayak pistleri, beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı, işletmecilerin yüzünü güldürürken, otel çalışanları da kayak sezonu açılışı için hazırlıklarını hızlandırdı.
Kar yağışı, otellerin altında kalan Sarıalan Yaylası mevkisinde de etkili oldu. Bölgede yeşil alanlar, beyaza büründü. Kartalkaya yolu, tamamen karla kaplanırken, araçlar da kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

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