-Kartalkaya'da kaybolan iki tatilci bulundu BOLU (A.A) - 08.01.2012 - Kartalkaya'da kayak yaparken kaybolan tatilciler, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu. İstanbul'dan hafta sonu tatili için Kartalkaya'ya gelen ve kayak yaparken kaybolan Can Doruk (23) ile Nüsret Can Çelebiler (23) JAK Timi tarafından Ramazan Bey Dere mevkisinde bulundu. JAK Timi tarafından yaklaşık yarım saatte bulunan Doruk ve Çelebiler kar motoru ile Kartalkaya Jandarma Karakolu'na getirildi. Karakolda çay ikram edilen tatilciler, ifadeleri alındıktan sonra kaldıkları otele bırakıldı. Yetkililer, Kartalkaya Jandarma Komutanlığı tarafından pistlerin işaretlendiğini belirterek, ''Tatilcilerin genelde kayboldukları alanlar jandarma ekipleri tarafından işaretlendi. Ağaçlara işaretler ve numaralar verildi. Verilen numaralar harita üzerine kaydedildi. Kaybolan kayakçı bulunduğu yeri ağaçlarda asılı olan işaret ve numaraları söyleyerek belirtiyor. Jandarma da numara üzerinden tatilcinin hangi mevkide olduğunu tespit ediyor ve kısa bir süre içerisinde kaybolan tatilciye ulaşıyor. Ağaçlara yapılan numaralar fosforlu olduğu için gece de görülebiliyor. Kaybolan bir tatilci en fazla yarım saat içerisinde kurtarılıyor'' dedi.