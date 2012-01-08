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Kartalkaya'da iki tatilci kayboldu BOLU (A.A)

08 Ocak 2012 19:30

-Kartalkaya'da iki tatilci kayboldu BOLU (A.A) - 08.01.2012 - Kartalkaya'da kayak yaparken kaybolan tatilcilerin bulunması için Kartalkaya Jandarma Arama Kurtarma ekibi, kurtarma çalışması başlattı. İstanbul'dan hafta sonu tatili için Kartalkaya'ya gelen Can Doruk (23) ile Nüsret Can Çelebiler (23) kayak yaparken kayboldu. Jandarma 156 ihbar telefonunu arayarak yardım isteyen iki kişi için Kartalkaya Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından çalışma başlatıldı.  Arama kurtarma timi, kar motorları ile kayakçıların bulunduğu alana doğru hareket etti.

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