Kartalkaya ve Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı

Bolu'da kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı. Kartalkaya'da yeşil alanlar ve çatılar karla kaplandı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nın 1850-2200 metre rakımındaki Kartalkaya Kayak Merkezi'ne, saat 16.30 sıralarında hafif şekilde kar yağdı. Kar yağışı bir süre sonra etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle kayak merkezindeki yeşil alanlarla, araçların üzerinde ve çatılarda ince kar örtüsü oluştu. Bölgede ayrıca yoğun sis etkili oluyor.

Uludağ'a da kar yağdı

Bursa'da kış turizminin merkezlerinden Uludağ'da sezonun ilk kar yağışı başladı.

Uludağ zirvelerinde kar yağışı bu sezon erken görüldü. En düşük hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü zirvede, hava sıcaklığı sıfır derece olarak ölçüldü. Uludağ'ın alçak kesimlerinde de karla karışık yağmur görülürken, kar yağışı oteller bölgesinde etkili oldu. Erken kar yağışı ise kış sezonu öncesinde oteller bölgesindeki işletmecileri sevindirdi. Kayakseverler tarafından, 'beyaz cennet' olarak bilinen Uludağ'da, 6 bin 500 yatak kapasiteli 17 otel bulunuyor