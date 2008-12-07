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Spor

Kartal'ın zirve kabusu

Beşiktaş, ligin ilk 7 sırasında yer alan 5 takımla yaptığı 5 maçta, sadece 2 puan alıp 13 puan yitirdi.

07 Aralık 2008 02:00


Beşiktaş, ligin ilk 7 sırasında yer alan 5 takımla yaptığı 5 maçta, sadece 2 puan alıp 13 puan yitirdi. Zirvedeki Trabzonspor ve Sivasspor'dan 1'er puan alan Beşiktaş, Kayserispor, Fenerbahçe ve Ankaraspor'a mağlup oldu

Turkcell Süper Lig'de son iki haftayı yenilgiyle tamamlayan Beşiktaş, zirvedeki takımlar karşısında adeta döküldü.

Klasmanda daha aşağıda bulunan takımlara karşı başarılı sonuçlar alan Beşiktaş, zirve mücadelesi yaptığı rakipleri karşısında ise etkisiz kaldı.

Siyah-beyazlı takım, ligin ilk 7 sırasında yer alan 5 takımla yaptığı maçlarda sadece 2 beraberlikle 2 puan alıp, 13 puan yitirdi.

Zirvedeki Trabzonspor ve Sivasspor'dan 1'er puan alan Beşiktaş, ligin güçlü takımları Kayserispor, Fenerbahçe ve Ankaraspor'a ise mağlup oldu.

Eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam döneminde Trabzonspor ile yaptığı karşılaşmadan 1 puan alan ''Kara kartallar'', Mustafa Denizli yönetiminde ise sadece Sivasspor ile berabere kalıp, Kayserispor, Fenerbahçe ve Ankaraspor'a yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, bu 5 karşılaşmada 3 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

ZİRVEDEKİ MAÇLARI

Beşiktaş'ın, zirvenin ilk 7 sırasında yer alan takımlarıyla yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:


3. Hafta Trabzonspor-Beşiktaş.....: 0-0

8. Hafta Beşiktaş-Sivasspor.......: 1-1

9. Hafta Kayserispor-Beşiktaş.....: 1-0

13. Hafta Fenerbahçe-Beşiktaş......: 2-1

14. Hafta Beşiktaş-Ankaraspor......: 1-3


16. HAFTADA GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK

Ligin 15. haftasında Ankaragücü ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş, bir sonraki hafta yine sıralamanın ilk 7 sırasında yer alan takımlardan biri olan Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak.

Sıralamadaki ilk 7 sıradaki ekipler karşısında şu ana dek oynadığı maçlarda başarısız sonuçlar alan siyah-beyazlı ekip, sarı-kırmızılı rakibini mağlup ederek güçlü rakipleri karşısındaki şansızlığını da kırmak istiyor

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