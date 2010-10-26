-KARTAL'IN SON 5 YILDAKİ EN KÖTÜ SEZONU İSTANBUL (A.A) - 26.10.2010 - Ricardo Quaresma, Guti Hernandez gibi yıldız futbolcuları transfer ederek sezona başlayan ve spor otoriteleri tarafından sezon başında Spor Toto Süper Lig'in en büyük favorisi olarak gösterilen Beşiktaş, üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 9 haftada sadece 13 puan toplarken son 5 sezonun en kötü dönemini geçiriyor. ''Kara Kartallar'', 2005-06 sezonundan bu yana en az puan topladığı sezonu yaşarken, henüz 9. haftada 23 puanlı lider Bursaspor'un tam 10 puan gerisinde kaldı. En son, sezonu 3. sırada bitirdiği 2005-06 sezonunda 9 hafta sonunda 12 puana ulaşabilen Beşiktaş, 2010-11 sezonuna kadar bu kadar kötü performans çizmemişti. 9. haftalarda 2006-07 sezonunda 16, 2007-08 sezonunda 20, 2008-09 sezonunda da 18 puan toplayan siyah-beyazlılar, geçen sezon ise 15 puana ulaşmıştı. Bu sezon 9 lig maçında 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, söz konusu sezonların hiçbirinde 9 haftada 4 mağlubiyet almamıştı. Siyah-beyazlılar, ayrıca yedikleri 10 golle de yine son 5 yılda 9. haftalar itibariyle en çok gol yediği sezonu da yaşadı.