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Spor

KARTAL'IN SAVUNMASINDA ALMAN DİSİPLİNİ BERLİN (A.A)

20 Ocak 2011 19:46

-KARTAL'IN SAVUNMASINDA ALMAN DİSİPLİNİ BERLİN (A.A) - 20.01.2011 - Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Fabian Ernst, takımda İspanyol ve Portekizli oyuncuların forvette etkili olduğunu, Roberto Hilbert ile kendisinin de Alman disiplini ile savunmayı organize ettiğini belirtti. Ernst, Alman spor dergisi Kicker'e verdiği röportajında, ''Schuster (teknik direktör), Hilbert ve sen Beşiktaş'ta Alman unsurunu oluşturuyorsunuz. Bu, Türk ve Latin oyuncuların mentalitesi ile uyuşuyor mu'' sorusuna, ''Biz denge unsuruyuz. İspanyollar ve Portekizli oyuncular forvette oynuyor. Roberto ve ben, Alman disiplini ile savunmayı organize ediyoruz. Bu, takıma iyi geliyor'' diye yanıt verdi. ''Sözleşmenizi 2014 yılına kadar uzattınız. Kariyerinizi İstanbul'da mı sonlandıracaksınız'' şeklindeki bir soru üzerine de Ernst, ''Böyle olacağını düşünüyorum. 3 yıl çok uzun bir zaman, ne olur bilinmez. Ancak bir kez daha elimden geleni yapacağım ve bitireceğim'' dedi. Hazırlık döneminde, yeni transfer edilen Hugo Almeida, Simao ve Manuel Fernandes'in takımı güçlendirdiğinin görüldüğünü belirten Ernst, hedeflerinin Avrupa Ligi'nde gidebilecekleri yere kadar gitmek olduğunu kaydetti. Ligde Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un 14 puan gerisinde olduğunun hatırlatılması üzerinde de Ernst, bunun büyük bir fark olduğunu ama ön sıralarda yer almak istediklerini belirtti. Ernst, Bucaspor ile oynayacakları maçta mutlaka 3 puan almaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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