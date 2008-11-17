Kartal'ın rekoru 2 maç!..



Turkcell Süper Lig’in 11.haftasında Bursaspor ile deplasmanda berabere kalan Beşiktaş ligde sadece üst üste 2 galibiyet alırken, son 4 maçta 1 kez galibiyet sevinci yaşadı.





Turkcell Süper Lig'de Bursaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak 2 puan bırakan Beşiktaş, bu sezon ligde seri galibiyetler alamamanın sıkıntısını yaşıyor.



Geride kalan 11 hafta sonunda 22 puan toplayıp averajla 2. sırada bulunan siyah-beyazlı takım, iki defa üst üste 2'şer galibiyet alırken, sonrasındaki maçlarda elde ettiği sonuçlarla arzuladığı düzeye gelemedi.



Ertuğrul Sağlam'ın ardından teknik direktörlüğe Mustafa Denizli'yi getiren Beşiktaş, bu dönemde de inişli çıkışlı grafiği ile başarılı bir çizgi yakalayamadı.



Sezona üst üste 2 galibiyet alarak başlayan ''Karakartallar'', aynı başarıyı Ertuğrul Sağlam ve Mustafa Denizli değişimindeki süreçte yaşadı. Sağlam döneminde Hacettepe'yi mağlup eden siyah-beyazlılar, bu maçtan sonra Mustafa Denizli yönetiminde deplasmanda Gençlerbirliği karşısında 1 galibiyet alarak son kez üst üste 2 haftayı 3 puanla tamamladı.



Üst üste 3 puanı 1 ve 2. ile 6 ve 7. haftalarda yakalayan Beşiktaş, bu galibiyetlerin ardından puan kaybederek sevindirdiği taraftarlarını hüzne boğdu.



Ligde 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, son 4 maçında ise sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşayabildi.



DENİZLİ İLE ÜST ÜSTE GALİBİYET YOK

Beşiktaş, Ertuğrul Sağlam'ın yerine takımı emanet ettiği tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli ile şu ana dek üst üste 3 puanı bir arada göremedi.



Denizli, takımın başında çıktığı ilk maçta Gençlerbirliği karşısında 3-1'lik galibiyet almasına rağmen, sonraki hafta İstanbul'da Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.



Beşiktaş, bu beraberliğin ardından deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak inişe geçerken, BJK İnönü Stadı'nda Kocaelispor'u 5-2 yenerek yeniden galibiyet sevincini yaşadı. İnişli çıkışlı grafiğini sürdüren siyah-beyazlı ekip, Kocaelispor galibiyetinin ardından 11. haftada Bursaspor ile 0-0 berabere kalarak seri galibiyetler alamama alışkanlığını sürdürdü.



Ertuğrul Sağlam ve ardından Mustafa Denizli yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş, böylece henüz üst üste 3 veya daha fazla galibiyeti bir arada göremedi.



Bu arada Beşiktaş, Mustafa Denizli döneminde ligde 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi sonunda 8 puan topladı.

