Kartal'ın rakibi Konyaspor

UEFA Kupası 2. ön elemede Bosna Hersek'in Siroki Brijeg takımını iki maçta da yenen ve ligin ilk haftasında da Antalyaspor'u deplasmanda deviren Beşiktaş, bugün Konyaspor ile karşılaşacak.



Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki maç, BJK İnönü Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Hakem Selçuk Dereli'nin yöneteceği mücadele Lig TV'den naklen yayınlanacak.



Sezona iyi başlayan ve yaptığı 3 resmi maçı da kazanan siyah-beyazlı takım, bu 3 karşılaşmada 9 gol atıp, 3 gol yemişti. Ligin ilk haftasında Antalyaspor ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada 2-0 geriye düşen, ancak daha sonra attığı gollerle 3-2 kazanmasını bilen Beşiktaş, Konyaspor karşısına da galibiyet amacıyla çıkacak.



Siyah-beyazlılar, bugünkü maçtan 2 farklı galip ayrıldığı takdirde Turkcell Süper Lig'in ikinci haftasını averajla lider kapatacak.



Sakatlığı nedeniyle Siroki Brijeg maçında forma giymeyen Nobre'nin iyileşmesiyle tam kadro hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta tek sorun 6+2 yabancı kuralı olarak gözüküyor.



Siyah-beyazlı takımın Konyaspor karşısına Rüştü, Serdar Kurtuluş, Gökhan Zan, Sivok (Zapotocny), Tello, Holosko, Uğur İnceman, Cisse, Serdar Özkan, Delgado ve Bobo muhtemel 11 ile çıkması beklenirken, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın Antalyaspor maçında yedek oturttuğu Zapotocny'i mi, yoksa başka bir oyuncuyu mu kenara alacağı merak ediliyor.

