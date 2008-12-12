Kartal'ın kritik sınavı



İki ekibin bugüne dek yapılan maçlarında Beşiktaş'ın Ankaragücü'ne karşı büyük bir üstünlüğü bulunuyor.



Beşiktaş ile Ankaragücü, yarın yapacakları maçla birlikte, ligde 91. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında bugüne dek oynanan 90 maçta Beşiktaş 61, başkent ekibi ise 7 galibiyet alırken, 22 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.



Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı toplam 168 gole, sarı-lacivertliler 62 golle karşılık verdi.



Geçen sezon yapılan maçları Beşiktaş, İstanbul'da 3-1, Ankara'da da 2-0'lık skorlarla kazandı.



İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında da Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.



Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 45 lig maçının 36'sını kazanırken, 7 beraberlik alıp, 2 kez de yenildi. Beşiktaş, evinde attığı 96 gole karşılık kalesinde 28 gol gördü.



BEŞİKTAŞ SON 8 MAÇI DA KAZANDI

Beşiktaş, Ankaragücü ile ligde yaptığı son 4 sezondaki 8 maçı da kazandı.



2003-2004 sezonunun ikinci yarısında Ankara'daki maçta 1-1 berabere kalan Beşiktaş, daha sonraki 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı.



FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş ile Ankaragücü arasındaki en farklı skor, 1 Haziran 1935'te Ankara'daki özel maçta elde edildi. İki takımın ilk kez karşı karşıya geldiği bu maçta Beşiktaş, rakibini 8-0'lık skorla yendi.



Beşiktaş ayrıca, 14 Mart 1993'te Ankara'daki lig maçında rakibini 6-0, 18 Aralık 1994'de İstanbul'da, 23 Eylül 2000'de de Ankara'da 5-1 yenerek, farklı skorlu galibiyetler elde etti.



ANKARAGÜCÜ 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ankaragücü, Beşiktaş'ı ligde son 6 sezonu kapsayan 12 maçtır yenemiyor.



Siyah-beyazlı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 12 maçta galip gelemedi.



İki takım arasındaki son 12 lig maçından 11'ini Beşiktaş kazanırken, 1'i berabere sonuçlandı.

